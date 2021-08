Acompanhe a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio

| Foto: Marko Djurica/Reuters

Realizada na noite desta terça-feira (24) - horário de Tóquio, Japão -, a abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio ocorre no Estádio Nacional do Japão. O evento não terá público presencial e marca o início das competições, que vão até 5 de setembro.

24.08.2021 - A TV Brasil é emissora oficial dos jogos e transmite, ao vivo, a cerimônia de abertura da Paralimpíada de Tóquio 2020. Acompanhe: #Tokyo2020 #EB... | Autor: Agência Brasil





Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) já trabalham na realização de ampla cobertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, que serão realizados de 24 de agosto a 5 de setembro. A TV Brasil, emissora oficial dos jogos, transmite ao vivo a cerimônia de abertura e a solenidade de encerramento além das principais competições nas diferentes modalidades, com destaque para a participação dos atletas brasileiros em esportes coletivos e individuais.

Andrew Parsons acredita em boa performance do Brasil em Tóquio

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, conversou com a TV Brasil sobre as expectativas dos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Saiba mais sobre a comitiva brasileira e as promessas de medalha para o Brasil.

Jogos Paralímpicos de Tóquio começam nesta terça

Começam nesta terça-feira (24) os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Serão 13 dias em que atletas do mundo inteiro disputarão medalhas em 22 modalidades. Entre as estrelas do esporte paralímpico, estarão no Japão as nadadoras norte-americanas Jessica Long e McKenzie Coan e o alemão Markus Rehm, do salto em distância.

