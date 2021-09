Vídeo: lutadora provoca rival com vibrador em “encarada” do MMA; veja

O caso repercutiu nas redes sociais | Foto: Reprodução

A “encarada” é o momento único nos esportes de luta e, muitas vezes, cercado de polêmicas e provocações. E

No MMA, Ewa Brodnicka levou esse momento a outro patamar ao provocar a sua adversária, Aniela Bogusz, ao levar um vibrador e colocar na cara da compatriota.

Quando autorizadas, as duas lutadoras se aproximaram. Com as mãos para trás, Brodnicka chega perto de sua rival e, sem nenhuma cerimônia, estica o braço com o objeto e o leva bem perto da boca de Bogusz.

Revoltada, a influenciadora, conhecida por abordar assuntos eróticos, arremessa o vibrador longe e parte para cima de Brodnicka.

O momento precisou ser contigo para que as duas não fossem às vias de fato.

| Foto: Reprodução

Confira o vídeo.

A provocação virou contra Brodnickae a atleta perdeu no terceiro round após ser dominada no chão por Bogusz.

Encaradas históricas

Há quatro dias, o que seria um momento sério virou piada. Após uma pesagem tranquila, em que apenas um dos atletas não bateu o peso (veja na parte final da matéria), as encaradas do UFC Barboza x Chikadze tiveram um momento engraçado envolvendo o peso-médio brasileiro Wellington Turman e o americano Sam Alvey. Conhecido por sempre estar sorrindo para seus rivais, Alvey encarou Turman com um largo sorriso no rosto. Turman tentou manter a seriedade, mas acabou caindo na risada.

O combate entre os dois seria o co-main event, que seria finalizada com o duelo entre Robert Whittaker e Kelvin Gastelum., foi cancelado. Klose sofreu uma lesão após ter levado um empurrão de Stephens na encarada da pesagem, na sexta-feira.

Stephens empurrou o rival para longe do palco, e o clima esquentou, com os nervos tendo que ser coontidos.

