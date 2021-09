Jogo entre Brasil e Uruguai é confirmado na Arena da Amazônia

Em setembro de 2016, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 com gols de Miranda e Neymar Jr | Foto: Fernando Torres / CBF

Manaus - A Arena da Amazônia, em Manaus, será o palco do clássico sul-americano entre Brasil e Uruguai válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. O jogo está previsto para o dia 14 de outubro deste ano.



A CBF assumirá juntamente ao Governo do Estado do Amazonas a responsabilidade pela revitalização do gramado da Arena da Amazônia.

No mesmo período FIFA, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Venezuela e a Colômbia, em Caracas e Barranquilla, respectivamente.

Manaus traz boas recordações para Tite. Foi na capital amazonense que o técnico fez seu primeiro jogo no comando da Seleção em solo brasileiro. Em setembro de 2016, o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 com gols de Miranda e Neymar Jr.

Nas redes sociais, o Governador do Amazonas, Wilson Lima, se manifestou sobre a partida.

Com a vacinação em massa realizada no Amazonas, a vida felizmente começa a voltar ao normal. A Arena da Amazônia, sede de quatro mutirões de vacinação, vai receber Brasil x Uruguai, no dia 14 de outubro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. — Wilson Lima (@wilsonlimaAM) August 31, 2021

Wilson Lima destacou ainda que o Governo juntamente com a CBF irão alinhar os protocolos que serão seguidos para garantir a segurança de todos.





