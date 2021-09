Lutador de MMA de 30 anos rompe bíceps e morre nos EUA

A informação da morte do lutador foi divulgada pela família e por amigos | Foto: Reprodução

As Artes Marciais Mistas (MMA) está com a comunidade em luto. Faleceu nesta terça-feira (31) o lutador Kyle Reyes, de 30 anos.

Natural de Guam, o atleta fez uma cirurgia para reparar um rompimento no bíceps esquerdo e teve uma infecção devido ao ferimento.

A informação da morte do lutador foi divulgada pela família e por amigos mais próximos através das redes sociais.

Segundo o site GoFundMe, Reyes passou por um procedimento cirúrgico devido a uma lesão no bíceps do braço esquerdo.

A cirurgia teve uma complicação, e o estado de saúde do atleta piorou, causando uma infecção que se espalhou para outros órgãos, gerando colapso de um dos pulmões.

Nas redes sociais, amigos, fãs e familiares prestaram as últimas homenagens ao lutador. Reyes treinava na academia Xtreme Couture e lutava em eventos menores da modalidade, com um cartel de 22 lutas e 15 vitórias.

