Vídeo: jogador tem lesão grave nos testículos em jogo no Brasil; veja

O futebol é um esporte de muito contato e pode lances violentos em muitas ocasiões.

Na partida entre Santa Cruz e Volta Redonda, na noite dessa terça-feira (31), um jogador teve uma lesão grave no testículo e teve que ser hospitalizado.

O jogo era válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. O lance aconteceu por volta dos 39 minutos do primeiro tempo.

O atacante MV, do Volta Redonda, foi “atropelado” pelo volante Tarcísio. Na queda, o jogador do time de Pernambuco acabou pisando o jogador, que estava no chão.

O choque foi tão forte que o atacante teve que deixar o campo e até mesmo o estádio para ser hospitalizado e passar por cirurgia.

Assim que soube da gravidade do problema, o Santa Cruz desejou uma pronta recuperação ao jogador e o Volta Redonda tranquilizou a torcida dizendo que o atleta estava bem.

Em nota, o Santa Cruz tranquilizou os torcedores e familiares do atleta.

"O atacante MV se lesionou durante o jogo diante do Santa Cruz, saiu de campo de ambulância e precisou ser submetido a uma pequena cirurgia para reconstrução da bolsa escrotal, realizada nesta madrugada pela equipe médica do Real Hospital Português, em Recife. A cirurgia foi um sucesso, o atleta está em um quarto particular, acompanhado pelo gerente de futebol Zada, e terá alta hoje de tarde, ficando em um hotel até o horário do voo de volta, que será na manhã desta quarta-feira", finalizou.

