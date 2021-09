Tite vai apostar em Seleção ofensiva contra o Chile

O treinador falou também como está o ambiente na Seleção | Foto: Lucas Figueiredo- CBF

O técnico da Seleção Brasileira, Tite , falou sobre o confronto do Brasil contra o Chile, que acontecerá nesta quinta, às 22 h, horário de Brasília. O treinador não revelou a escalação inicial, destacou a "competição leal" entre os atletas" e disse que aposta no sistema ofensivo do grupo.

" São oportunidades (aos atletas). Temos um grupo de 40, 50, jogadores que estamos sempre monitorando. São atletas de alto nível, com passado em seleção, suficientemente habilitados par estarem aqui. Estimulamos uma competição leal. Quanto melhor desempenhar um jogador desempenha, o outro atleta vai ter que elevar seu desempenho " Tite, treinador da Seleção Brasileira

O treinador falou também como está o ambiente na Seleção, com jogadores que nunca haviam sido convocados ao lado de veteranos.

"Os atletas se sentem muito orgulhosos, isso está no comportamento, vai do mais jovem ao mais experiente. Só a gente ver atletas como o Dani, como o Miranda, o comportamento deles. A gente vê no jovem o sentimento que ele tem de vir pra cá e nos temos que proporcionar que eles tenham a função que fazem nos clubes dele, isso gera uma tranquilidade. Há um processo de evolução, estamos em um processo de construção de equipe", disse o treinador.

César Sampaio, auxiliar técnico de Tite, estava na coletiva e falou um pouco sobre o Chile, um time que possui a tendência de jogar mais solto.

"Vamos por partes (em relação à classificação), estamos conseguindo uma regularidade, focamos agora no Chile. Tivemos uma vitória recente contra eles, é um time que joga no automático mas por outro lado também temos um modelo bem definido. Jogando em casa, a tendência é que o Chile se solte mais. Vamos focar primeiramente neles e subir passo a passo na competição."

Perguntado se poderia utilizar uma linha de três zagueiro na defesa, Tite disse que a grande preocupação do Brasil hoje é a parte ofensiva.

"A gente pode ter essa possibilidade, não descarto. O que eu entendo é que a gente tem uma solidez defensiva. E você modificar o processo defensivo acaba gerando uma incógnita, mudam-se as dinâmicas. Se a equipe tivesse com uma estrutura defensiva prejudicada, talvez, mas nosso processo de ajuste agora é no ataque. Estamos fazendo muitos gols sendo verticais", concluiu.

O Brasil enfrenta o Chile pela 9ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Estádio Monumental de Santiago. A Seleção é líder da competição, com seis vitórias em seis jogos.

*Gazeta Esportiva

