Manauara contrata volantes e lateral esquerdo para Barezão Série B

A equipe disputa o Campeonato Amazonense Série B | Foto: Gilson Mello/ Manauara EC

Manaus (AM)- O Manauara Esporte Clube aposta em novidade no elenco para o Campeonato Amazonense Série B 2021.

Os volantes Júnior Baé e Matheus Banguelê, como também o lateral esquerdo, Caíque, chegam ao Robô. A competição está prevista para começar dia 18 de setembro.

Com passagens por vários clubes do Amazonas, como: Nacional, Princesa do Solimões, Operário, Holanda, Penarol, Fast, Manaus, o Abraim Júnior Franco de Moraes, mais conhecido como Baé, estava defendendo o Fast Clube, no Brasileirão Série D de 2021.

Baé passou por vários clubes do Amazonas | Foto: Gilson Mello/ Manauara EC

" Estamos com ótimo elenco, todos compromissados, comissão técnica qualificada, no comando do professor Alan George que é um excelente profissional. Tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho, alcançando nossos objetivos que é o acesso e, consequentemente, ser campeão " Júnior Baé, volante

Aos 28 anos, será a terceira passagem de Caíque Fernando Barros de Oliveira - conhecido também como "Esquerdinha"-, pelo futebol do Amazonas. Em 2020, o lateral atuou pelo Manaus FC. Na quarta divisão do Brasileiro, deste ano, ele também estava compondo o elenco do Tricolor de Aço.

Em 2020, o lateral atuou pelo Manaus FC | Foto: Gilson Mello/ Manauara EC

" É um novo desafio, desde já eu agradeço o Manauara pela oportunidade. Estou chegando para somar e almejar os objetivos traçados pelo clube. Darei o meu melhor no futebol e, se Deus quiser, colocar a nossa equipe na elite do Amazonense " Caíque Fernando, lateral

Será a primeira vez que Matheus de Jesus Cardoso, o Banguelê, jogará no futebol amazonense, apesar de ter um currículo recheado com passagens pelo Bahia, São Paulo- SP, Internacional-RS, Louletano de Portugal, Novorizontino-SP, Jacuipense-BA e estava atuando pelo Joinville-SC.

É a primeira vez de Banguelê no futebol amazonense | Foto: Gilson Mello/ Manauara EC

" Em todo lugar que passei, sempre busquei fazer história no clube, não só individualmente, mas com todo o grupo. Venho com a mentalidade de vencer e conseguir o acesso, com fé em Deus, espero que tudo dê certo. É minha primeira vez aqui no futebol do Amazonas, com certeza, entrega e garra, não faltará " Banguelê, volante

Aos 25 anos, o baiano foi campeão da Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores pelo São Paulo, time Sub-20. Defendendo o Inter, levantou a taça do Brasileirão de Aspirantes no Sub-23. Esse ano, o volante sagrou-se campeão da Copa Santa Catarina e Recopa pelo Joinville.

O plantel do Robô conta dentro das quatro linhas com: o goleiro Gabirel Bubniack; os zagueiros Guilherme Möller e Bandeira; os volantes Baé e Banguelê; o meia Thiago Bigo; os laterais Maxwell (LE), Caíque (LE), Lê Santos (LD) e Elyvelton(LD); e os atacantes Weverton e Tavares.

*Com informações da assessoria

