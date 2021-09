Lutador manauara do UFC conhece projetos para esporte do AM

Nascido em Manaus, Nuguette ressaltou a alegria de voltar à Arena | Foto: Divulgação/Faar

Manaus (AM)- O lutador do Ultimate Fighting Championship (UFC), Alan Patrick Nuguette, visitou a Arena da Amazônia nesta quinta-feira (2), onde conheceu de perto os investimentos e projetos esportivos do Governo do Amazonas, desenvolvidos por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O peso-leve tratou sobre futuros incentivos com o diretor-presidente, Jorge Oliveira, e aproveitou para conhecer o campo do estádio com a garotada da América Norte Gold Team.

Para o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, reuniões com atletas do nível de Alan Nuguette fortalecem as ações do Governo do Amazonas para fomentar novos campeões.

" Para formar campeões é preciso incentivos. Reuniões como essa, com um atleta como o Nuguette, vêm para somar como estudo de caso aos investimentos que o Governo do Estado vem realizando no esporte amazonense " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

Nascido em Manaus, Nuguette ressaltou a alegria de voltar à Arena e disse estar surpreso com os atuais investimentos no esporte amazonense.

"Eu já sabia que a estrutura da Arena era impecável. Com essa visita, esse trabalho que estamos alinhando, vamos mostrar o potencial do Amazonas para o mundo. Só parabenizar o governador Wilson pelo investimento no esporte. Com esse governo, daqui há 5, 10 anos, vamos ver mais amazonenses campeões olímpicos.", afirmou o lutador.

Incentivo

Durante a visita, o peso-leve do UFC passou sua experiência e palavras de incentivo aos jovens lutadores que treinam na Academia Norte Gold Team.

"Hoje, trouxe as crianças para conhecer o Alan Nuguette e a Arena. Tenho certeza que vai ficar na memória delas", pontuou Erick Pereira, coordenador do projeto social desenvolvido na academia para crianças a partir dos seis anos de idade.

Faixa azul de jiu-jitsu, Ezequiel Serrão, 16 anos, mostrou-se emocionado por ter conhecido um competidor de renome internacional e o campo da Arena.

"Ele demonstra que é gente como a gente. Foi uma honra. Uma experiência que vou levar para a vida toda. Incrível", disse.

A visita de Alan Nuguette à Faar antecede a ida do lutador para São Paulo, onde treinará com Charles do Bronx, atual campeão peso leve do UFC, e ficará concentrado para sua próxima luta no dia 23 de outubro, que será em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos).

