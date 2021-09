Criança invade o campo, abraça Messi e torcida aplaude; veja vídeo

Os torcedores começam a fazer barulho quando ele chega perto e instensificam quando o contato acontece | Foto: Reprodução





A torcida venezuelana que compareceu ao Estádio Olímpico de Caracas, na capital do país, teve duas oportunidades para comemorar os feitos em campo.

O primeiro momento foi o gol do “santista” Soteldo, que marcou o único gol dos donos da casa na derrota por 3×1 para a Argentina. O outro, foi após o apito final, quando uma criança invadiu o campo e conseguiu abraçar Messi.

Um vídeo que corre nas redes sociais mostra o momento em que o menino, que vestia uma camisa do PSG com o nome do argentino, pula uma placa de publicidade e corre em direção ao camisa dez.

Os torcedores começam a fazer barulho quando ele chega perto e instensificam quando o contato acontece.

Apesar de não marcar gols, Lionel Messi teve uma grande participação em campo e foi um dos nomes da vitória da Argentina, que continua na segunda posição das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Com o camisa dez, os hermanos já desembarcaram em São Paulo para o jogo contra o Brasil, que será realizado no domingo (5), às 16h, na Neo Química Arena.

