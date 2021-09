Jogo Brasil e Argentina contará com sistema rigoroso contra a Covid-19

O jogo seguirá as normas estabelecidas pelo Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios | Foto: Matheus Meyohas/CBF

São Paulo (SP) - O Brasil volta a enfrentar a rival Argentina neste domingo (5), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022 . A Seleção Brasileira é a atual líder da competição, com seis vitórias em seis jogos.

A partida contará com a presença de até 12 mil torcedores. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o jogo será um primeiro e importante teste para a presença de torcedores em grandes eventos esportivos.

O jogo seguirá as normas estabelecidas pelo Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios, da Comissão Médica Especial, com a supervisão das autoridades sanitárias estaduais e municipais, que têm sido importantes aliadas para garantir a presença segura dos torcedores no estádio. A decisão foi tomada em reuniões entre a CBF , o Governo de São Paulo e a Federação Paulista de Futebol.

Exigências para a partida

Cada portador de ingresso deverá ter:

Sido vacinado(a) com ao menos 15 dias antes da data da partida; estar negativo(a) em teste RT-PCR realizado até 48 horas antes da partida ou antígeno até 24 horas antes da partida; Inquérito Epidemiológico “Formulário de triagem de sintomas” preenchido; “Termo de responsabilidade de participação de evento-modelo” preenchido ; “Termo de Autorização para uso e compartilhamento de dados e imagem” preenchido.

O ingresso será individualizado e o titular do mesmo estará com o status de “aguardando voucher” desde o início do processo.

Barreira sanitária

Haverá uma equipe de 100 pessoas para realizar o controle e coleta de requerimentos epidemiológicos, conferência dos testes de COVID-19 e aferição de temperatura. Pelo plano de atendimento, cada funcionário deve atender 15 espectadores.

Orientadores de público ajudarão a fornecer as informações necessárias aos espectadores e vão auxiliar os torcedores a passar nas barreiras sanitárias antes de se dirigir as catracas.

Uma linha de duplas de colaboradores próximos ao acesso da Arena estará validando testes, (aferindo temperatura) e documentação. Após a verificação, o torcedor estará apto a se dirigir a catraca.

Na entrada de serviços, uma equipe da vigilância epidemiológica estará desempenhando função de conferência de testes.

Leia mais:

