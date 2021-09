Amazonas anuncia primeira base esportiva em São Gabriel da Cachoeira

Além de São Gabriel da Cachoeira, os municípios de Coari, Guajará, Humaitá, Tabatinga e Tefé também receberão polos estratégicos | Foto: Mauro Neto/Faar

São Gabriel da Cachoeira (AM)- As bases esportivas do Projeto de Esporte e Lazer na Capital (Pelci) apoiarão a promoção da prática esportiva para crianças, adolescentes, jovens e adultos na faixa etária de 8 a 29 anos em Manaus e interior.

Além de São Gabriel da Cachoeira, que teve seu polo confirmado ontem (3), os municípios de Coari, Guajará, Humaitá, Tabatinga e Tefé também receberão polos estratégicos, visando desenvolver o potencial esportivo nas diferentes modalidades olímpicas e não olímpicas.

Durante a noite de premiação da 3ª Taça São Gabriel de Futsal 2021, evento que marcou o aniversário de 131 anos da cidade, o diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), Jorge Oliveira, comentou que, com o polo esportivo, o município recebe uma assistência direta do Governo do Estado.

" Todos os esportistas de São Gabriel terão apoio e assistência direta do Governo. É mais que um presente de aniversário ao município, é o incentivo para que a cidade se torne um verdadeiro celeiro de atletas de alto rendimento " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar)

O Pelci visa desenvolver e fortalecer a competitividade saudável e a convivência coletiva. O prefeito de São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Saldanha, comemora o apoio inédito do Governo do Amazonas ao município.

"Muita alegria. Em 131 anos, nenhum representante da pasta esportiva estadual havia dado sequer uma bola para São Gabriel. Com esse apoio do governador Wilson Lima vamos muito mais além", celebrou.

