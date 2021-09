Academia ao ar livre no Parque Jefferson Péres é inaugurada

Ação integra a proposta de manutenção dos parques urbanos Senador Jefferson Péres e Rio Negro | Foto: Michael Dantas

Manaus (AM)- Para promoção de esporte e qualidade para os manauaras, foi inaugurada nesta sexta-feira (3) a academia ao ar livre no Parque Senador Jefferson Péres, localizado na avenida Lourenço da Silva Braga, Centro. O espaço fica aberto diariamente, das 6h às 22h.

O Governo do Amazonas, por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e do secretário em exercício na pasta de Cultura e Economia Criativa, Cândido Jeremias, destacaram que, a partir de agora, a população ganha mais um benefício com a instalação de aparelhos de musculação e exercícios físicos.

" Essa já é a função natural do espaço, as pessoas vêm para caminhadas e, com a academia, o circuito gratuito fica completo para oferecer qualidade de vida para o público. Com a parceria da UGPE, vamos conseguir revitalizar os nossos parques urbanos e, com a flexibilização das atividades ao ar livre, voltar a oferecer programações, respeitando o cenário e os protocolos de segurança em saúde " Cândido Jeremias, secretário em exercício na pasta de Cultura e Economia Criativa

O coordenador da UGPE, Marcellus Campêlo, reforça que a ação integra a proposta de manutenção dos parques urbanos Senador Jefferson Péres e Rio Negro, por meio do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+).

O professor de Educação Física Gilberto Júnior comanda o projeto “Caminhada Orientada” no parque. Ele conta que as atividades acontecem de segunda a sexta-feira, das 6h às 10h e das 17h às 21h, com acesso gratuito.

*Com informações da assessoria

