Novo Campo do Teixeirão incentiva o esporte e resgata sonhos em Manaus

Manaus - “Só dessas crianças saírem de suas casas e virem para cá são sonhos resgatados”, diz Edson Campos, 39, que é coordenador do projeto Talentos da Bola, iniciativa social do bairro Jorge Teixeira, zona leste, que incentiva a prática do futebol para jovens. Com o novo Campo do Teixeirão reformado pelo Governo do Estado, muitos projetos como o do professor ganharão um local digno para incentivar o esporte e, consequentemente, resgatar muitos sonhos.

O campo foi entregue, ontem (06), pelo governador Wilson Lima para a comunidade. A revitalização do espaço, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra) e Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), solucionou problemas de erosões, infiltrações, além de consertos em gradis, alambrados, capinação, limpeza e remoção de entulhos. O local passou a ter uma área de lazer, academia ao ar livre, quadra de areia e corredores para caminhada.

O projeto voluntário comandado por Edson reúne jovens de 7 a 17 anos de idade. Por meio do Talentos da Bola, os alunos aprendem não apenas sobre o esporte na prática, como os fundamentos teóricos do futebol. O incentivo pelo esporte que é paixão nacional vai além: para entrar no projeto, todos os alunos devem estar na escola.

“O grande objetivo é fazer com que essas crianças tenham oportunidade no esporte, esse é o primeiro passo, ter visibilidade, ter vitrine e dentro desses pontos ela precisa estar na escola. Tanto é, que o nome do projeto é Talentos da Bola – Bom de Gol, Bom de Escola. Precisam estar estudando, matriculadas na escola da rede pública”, afirmou Edson, reforçando a importância do novo Campo do Teixeirão.

“Quando eles falam do CCA (Campo do Teixeirão) é como se eles estivessem na Arena da Amazônia, porque aqui é nossa casa, é nosso espaço. Foi um dos primeiros campos do Jorge Teixeira. Parabéns ao Governo do Estado, por estar envolvido nessa causa, parabéns ao governador em nome da nossa comunidade. A gente se sente muito feliz”, ressaltou.

Importância

O diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, destacou a importância do local para áreas adjacentes, que também utilizam o campo para a prática de atividades, sejam elas voltadas para o entretenimento ou projetos sociais.

“É de suma importância essa revitalização do Campo do Teixeirão. Então, o Governo do Amazonas está de parabéns, está fazendo um golaço com o bairro do Jorge Teixeira e com toda a zona leste, porque esse campo beneficia não somente o bairro, mas todos os bairros adjacentes, por causa dos seus campeonatos infantil, juvenil, adulto e master, masculino e feminino”, afirmou.

O assessor técnico de planejamento da Seinfra, Odenilson Serique, acrescenta que o objetivo da secretaria é contemplar todas as zonas da cidade com pelo menos um espaço reformado nos mesmos padrões do Campo do Teixeirão. Ele cita outras áreas esportivas como o Centro Desportivo da Compensa (CDC) e Arena do Monte, no bairro Monte das Oliveira, que também estão em fase de obras.

“Terão outras como a Arena Passarinho, Arena Canaranas, existem várias que vão ser contempladas com esse projeto, que foi fantástico. O governador teve uma ideia fantástica com esse projeto, porque ele atende muita gente, principalmente a população mais carente”, disse o assessor técnico.

Vivendo esse novo momento, o pequeno Arthur Fernandes, de apenas 12 anos, aprovou a reforma no espaço. Ele integra outro projeto que estimula o esporte no bairro, o “Jovens Talentos”, mas que, antigamente, era prejudicado pelas más condições do campo de futebol.

“Chegava aqui, era tudo pichado, as coisas feias. Foi diferente, eu gostei, foi uma sensação muito boa da gente estar jogando em um lugar assim, limpo, e estar se sentindo seguro. Dá muito mais vontade, a autoestima chega a ficar melhor”, diz Arthur, animado com a ideia de poder realizar o seu maior sonho.

“Futebol é algo que eu quero levar pra minha vida, que eu quero sustentar minha mãe, quero dar muito orgulho pra minha família”, enfatizou o jovem.

Projeto

Estão inseridos no programa do Governo do Amazonas, de recuperação dos espaços urbanos, o Campo da Baixada Fluminense, o Campo do Conjunto Boas Novas, o Complexo Esportivo do Novo Israel e a Arena Passarinho, todos na zona Norte da capital amazonense.

Na zona Leste serão beneficiados o Campo do Tancredão, na rua Quartzo, no bairro Tancredo Neves; Campo Valdir Moraes, na rua Curica, bairro de São José Operário 1; e Campo Florestão, na rua das Granadas, também no Tancredo Neves. Outro local incluído no programa de revitalização dos espaços públicos é o Campo do Buracão, no bairro Lírio do Vale.

O projeto tem investimento total previsto de R$ 7.303.039,72 e é dividido em três contratos, visando promover a recuperação dos espaços públicos voltados à prática esportiva de Manaus, dentre outras intervenções.

