Rio libera presença de público em jogos do Flamengo

Rio de Janeiro (RJ) - Está liberado! A prefeitura do Rio liberou a presença de milhares de torcedores no estádio em partidas do Flamengo a partir da semana que vem.

O clube Rubro Negro, que há tempos pressionava pela volta do público aos estádios e já havia feito várias tentativas de obter permissão das autoridades neste sentido, poderá jogar com torcedores nas partidas contra o Grêmio --pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro-- e diante do Barcelona de Guayaquil, pela Copa Libertadores.

As partidas são consideradas como eventos-teste pela gestão municipal do prefeito Eduardo Paes. No próximo dia 15, diante do Grêmio pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil , 25 mil pessoas poderão comparecer ao Maracanã, equivalente a 35% da capacidade do estádio.

No dia 19, novamente diante do Grêmio, mas pelo Campeonato Brasileiro, a limitação será de 40% da capacidade e, no dia 22, diante da equipe equatoriana, 50%.

A partir da semana que vem, entra em vigor no Rio o passaporte sanitário e a comprovação de vacinação contra a Covid será uma das exigências para acompanhar in loco os jogos do Flamengo.

A prefeitura vai exigir ainda apresentação de exame de detecção de Covid PCR negativo feito 48 horas antes do jogo, distanciamento dentro do estádio e vai impor regras rígidas para compra de ingressos.

"Precisamos testar para ver como vai ser", disse à Reuters o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. "A Delta está em declínio e o público será testado", acrescentou.

O Rio de Janeiro é o epicentro da Delta no Brasil e mais de 90% dos casos recentes da doença na cidade foram da variante detectada originalmente na Índia.

