MMA: “Shooto Brasil” acontece em Manaus no mês de outubro

Manaus (AM)- Um dos maiores eventos de MMA do Brasil tem data marcada para retornar a Manaus e agitar o mercado das artes marciais. Dia 21 de outubro, o Shooto está de volta à capital amazonense.

Os combates acontece na avenida Efigênio Sales, 312, no Parque Dez, zona Centro-Sul. A produção local do Road Shooto Brasil é de Márcio Pontes, primeiro treinador do eterno campeão do povo do UFC, José Aldo Júnior.

" Nesse retorno, queremos fazer um grande show de lutas no dia 21 de outubro " Márcio Pontes, primeiro treinador de José Aldo





Ainda em formação, o card está repleto de atletas de expressão nacional e internacional. É o caso de Robert “Pato” Fonseca, que está escalado para fazer a luta principal.

Também são destaque na lista de astros do Road Shooto os seguintes atletas: Rafael Dias, os irmãos Diego e Heliton Davella, Marcelino Cavalcante, Klinger Pinheiro e Sérgio Ribeiro.

Um dos duelos confirmados é válido pelo peso leve (até 70 kg) e junta dois cascas grossas made in Amazonas. Marcelo “Pão de Queijo” Pontes (MPBJJ/Nova União) medirá forças contra Adriano Moicano (First Fight Center).

O faixa preta de jiu-jítsu Marcelo Pontes tem um currículo com oito vitórias e uma derrota, enquanto o adversário oriundo da luta livre tem bastante experiência no “cage”, com nove vitórias e sete derrotas no Sherdog.



“Sem dúvida, lutar o Road Shooto é uma grande oportunidade na minha carreira. Estou fazendo uma boa preparação com minha equipe e, até o dia do evento, estarei pronto para dar mais um show para os fãs de MMA de todo o Brasil”, disse Marcelo Pontes.

*Com informações da assessoria

