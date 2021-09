Manauara E C acerta com volante Antony

O caçula do futebol baré estreia no dia 18 de setembro | Foto: Gilson Mello/Manauara EC

Manaus (AM)- O Manauara Esporte Clube acerta com o volante Antony, para disputar o Campeonato Amazonense Série B 2021.

Com a chegada do atleta, o time laranja e preto chega a 15 contratações para a competição que está prevista de começar no dia 18 de setembro.

Antony Silva de Aguiar foi campeão desta mesma competição com o Clípper em 2020. Na última edição da elite do Estadual, jogou pelo Nacional, mas já vestiu também as cores de outros clubes, como do Holanda, Penarol, Princesa, Rio Negro e Fast Clube.

" Manauara é uma equipe nova, que possui objetivos altos e eu quero alcançar junto. O pensamento é esse, ainda mais, pela estrutura que estão oferecendo. Vou honrar essa camisa dentro e fora de campo, estamos aqui para isso. Como amazonense fico grato por vestir o manto do Robô " Antony Silva, volante

O plantel do Robô conta dentro das quatro linhas com: o goleiro Gabirel Bubniack; os zagueiros Guilherme Möller e Bandeira; os volantes Baé, Tiago Amazonense, Antony e Banguelê; os meias Flamel e Thiago Bigo: os laterais Maxwell (LE), Caíque (LE), Lê Santos (LD) e Elyvelton(LD); e os atacantes Weverton e Tavares.

O caçula do futebol baré estreia no dia 18 de setembro, às 15h, diante do Tarumã, no estádio Carlos Zamith, localizado no bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

Ficha técnica

Nome: Antony Silva de Aguiar

Apelido: Antony

Naturalidade: Manaus-AM

Posição: volante

Idade: 27 anos

Data nasc:08/09/1993

Peso:80

Altura: 1.80

Clubes por onde passou: Holanda-AM, Penarol-AM, Princesa-AM,

Rio Negro-AM, Fast Clube-AM .

Último Clube: Atlético Clipper Club-AM

*Com informações da assessoria

