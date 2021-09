Torneio de lutas casadas acontece na próxima semana em Manaus

As inscrições estão abertas e custam R$ 70 por luta casada | Foto: Divulgação/FAJJE

Manaus (AM)- A Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Esportivo (FAJJE) realiza no dia 18 de setembro, a partir das 10h, um torneio de lutas casadas nas modalidades Gi (com quimono) e No Gi (sem quimono).

A competição é aberta para competidores do masculino e do feminino de todas as idades, faixas e categorias de peso. Os combates acontecerão no ginásio da Assembleia Legislativa do Amazonas – Avenida Recife.

" A meta é realizar 100 lutas casadas, podendo cada atleta fazer duas lutas, sendo uma Gi e outra No Gi; ou duas lutas de Gi e duas de No Gi. A premiação será um cinturão para o campeão, podendo o atleta ganhar dois cinturões, caso vença as duas lutas " Luis Neto., organizador do evento

As inscrições estão abertas e custam R$ 70 por luta casada. O pagamento é feito exclusivamente pelo chave PIX (92) 99466-3061, e o prazo para o confirmar a participação no torneio é dia 10 de setembro, sábado.

Após o pagamento, o atleta deve enviar o comprovante para o Whatsapp (92) 99117-5444. O participante deve informar: nome, idade, peso, faixa, Gi ou No Gi e comprovante de pagamento da inscrição.

“As regras do evento serão as mesmas do jiu-jítsu esportivo dos campeonatos organizados pela FAJJE”, concluiu Luis Neto.

