Seleção do Peru pede garantias sanitárias para jogo contra Brasil

García Pye descartou a mudança de local da partida | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O jogo que não aconteceu entre Argentina e Brasil no último domingo (5) ganhou repercussão internacional e preocupa a delegação Peruana. O superclássico foi suspenso devido à entrada em campo da Neo Química Arena de agentes sanitários brasileiros que tentaram deportar quatro jogadores da 'Albiceleste' que atuam na Inglaterra.

O grupo pediu garantias sanitárias às autoridades brasileiras para que os jogadores de sua seleção não corram o risco de contágio de Covid-19 para o jogo desta quinta-feira (9), às 21h30, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo do Catar-2022.

" A diretoria manifestou preocupação em contar com as garantias. De que não haja nenhum problema em termos de risco porque tem gente que saiu da bolha (sanitária) na delegação brasileira e tem que tomar as medidas cabíveis (para evitar contágios) " Antonio García Pye, Federação Peruana de Futebol (FPF)

"O que aconteceu com o (jogo) Brasil e Argentina ocorreu em circunstâncias diferentes das que podem existir conosco", disse García após confirmar que continua dialogando com as autoridades brasileiras sobre a partida.

O Peru não possui nenhum jogador de sua seleção jogando na Inglaterra.

García Pye descartou a mudança de local da partida por ser "impossível realizá-la em termos logísticos". A FPF confirmou que a seleção chegou a Recife na noite de terça-feira e treinou na Ilha do Retiro, do Sport, na quarta e quinta-feira pela manhã. A seleção peruana não vai realizar o reconhecimento do gramado da Arena Pernambuco.

Brasil preparado

Na noite de terça-feira (7), a delegação brasileira seguiu para a capital pernambucana, onde chegou já na madrugada de quarta-feira (8). Este é o último compromisso do grupo nesta Data FIFA de setembro.

Antes da partida diante do Peru, o técnico Tite comanda um treinamento no palco da partida. Na quarta-feira (8), a Seleção Brasileira fez o treinamento oficial na Arena Pernambuco, às 17h30.

O zagueiro Marquinhos não seguiu viagem com a delegação para o Recife. A comissão técnica optou pela desconvocação do atleta por não obter garantias do Comitê Disciplinar da FIFA para sua escalação após contato realizado na última segunda-feira (6).

Líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento até aqui, a Seleção Brasileira tem 21 pontos conquistados na disputa. Já o Peru ocupa a sétima posição com oito pontos ganhos.

*Gazeta Esportiva e CBF

