Manaus FC reforça elenco com foco na Série B 2022

Feliz pela oportunidade de retornar ao Manaus, Daniel falou sobre o desejo de conquistar o acesso | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus (AM) – O ano de 2021 ainda não terminou, mas o Manaus FC já está de olho nas competições em 2022.

O clube anuncia a chegada de jogadores importantes e o retorno de Daniel Costa.

O presidente Mitoso Júnior comemorou o sucesso da contratação e reforçou sobre o trabalho incansável do clube.

" A vinda do Daniel reforça que todo o esforço do Gavião em busca do Acesso. É um grande atleta que fez toda a diferença em sua primeira passagem, então não há dúvidas que vamos ainda mais fortes lutar por uma vaga na Série B 2022! " Mitoso, presidente do Manaus FC

Feliz pela oportunidade de retornar ao Manaus, Daniel falou sobre o desejo de conquistar o acesso com o Gavião.

"Ano passado não terminou como eu queria, devido a lesão. Estou contente em retornar, vamos dar continuidade ao que começamos ano passado, e conquistar o tão sonhado acesso".

Daniel é meia-atacante | Foto: Divulgação

Em sua primeira passagem pelo Manaus, em outubro de 2020, Daniel atuou em seis jogos, e ajudando o Manaus a quase conquistar uma vaga no quadrangular final da competição.

Daniel Costa foi oficialmente anunciado pelo Esmeraldino, através de suas redes sociais. Em sua segunda passagem pelo Manaus FC, Daniel chega após boa passagem pelo Sampaio Correia, onde disputou a Série B do Brasileirão, participando de 12 jogos e marcou dois gols.

Guilherme Pira chega ao clube emprestado do Inter Limeira (SP). O jovem atacante possui passagem pelas categorias de base do América Mineiro (MG), Sport (PE), inclusive, também teve passagem pela categoria sub-15 da Seleção Brasileira. Pelo profissional, atuou pelo São Caetano (SP), no Paulistão.

Guilherme é atacante com 21 anos | Foto: Divulgação





Outra chegada de reforço é jogador de meio de campo, Júlio Rusch. Ele possui passagem pelas categorias de base do Coritiba (PR), onde também atuou pelo elenco profissional em 2018 e 2019.

Júlio chega ao Manaus do Inter de Limeira | Foto: Reprodução

Além do Coxa, Júlio teve passagens por clubes como o Figueirense (SC), Londrina (PR), São Bento (SP), e pelo Remo (PA), atuando durante a temporada em que o clube paraense conquistou o acesso à Série B em 2020.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus FC faz preparação com foco no Tombense

Manauara contrata volantes para Série B do Barezão