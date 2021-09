Gabigol é denunciado por chamar futebol brasileiro de ”várzea”

Gabigol se revoltou com a expulsão diante do Inter no dia 8 de agosto | Foto: Alexandre Vidal/ Flamengo

O atacante Gabigol poderá desfalcar o Flamengo por até seis jogos, por conta das críticas feitas ao futebol brasileiro.

O jogador foi denunciado por chamar o futebol brasileiro de várzea. A crítica ocorreu durante a derrota do Rubro-Negro para o Internacional, por 4 x 0, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A informação é do portal “GE”.

O camisa 9 responderá ao artigo 258, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o julgamento está marcado para o dia 17 de setembro.

Caso seja condenado, Gabriel Barbosa poderá ficar ausente por até seis partidas. A punição automática por conta do vermelho no jogo em questão não será levada em conta.

Gabigol se revoltou com a expulsão diante do Inter no dia 8 de agosto. Por volta dos 17 minutos da segunda etapa, o jogador recebeu o segundo amarelo e deixou o campo reclamando muito com a arbitragem.

" Isso é uma piada! Por isso que o futebol brasileiro é essa várzea! " Gabigol, jogador





As críticas foram ouvidas por assistentes que acabaram repassando para o árbitro da partida. A reação do jogador foi incluída na súmula que acabou gerando a denúncia.

*GE

Leia mais:

Grêmio e Flamengo se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Brasil