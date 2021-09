Neymar se torna o maior artilheiro da seleção após vitória sobre Peru

Com o feito, Neymar deixou para trás Romário e Zico | Foto: Divulgação

Na vitória por 2 a 0 sobre o Peru, o camisa 10 da seleção, Neymar alcançou mais uma grande marca com a camisa da Seleção Brasileira.

O atacante balançou as redes novamente e chegou a 12 gols nas Eliminatórias da Copa do Mundo, tornando-se o maior artilheiro do Brasil na história da competição.

Com o feito, Neymar deixou para trás Romário e Zico, que eram os artilheiros da Seleção até aqui em Eliminatórias. O brasileiro ainda assumiu a vice-liderança da artilharia na atual edição das Eliminatórias Sul-Americanas, com seis gols marcados (quatro deles contra o Peru).

" Coletivo é o mais importante, sempre prezei isso. Ao mesmo tempo, fico muito contente de ser de ser recordista de artilheiro das eliminatórias, ser o maior assistente com a camisa da seleção brasileira e logo menos, se tudo caminhar bem, passar o Pelé. Estou muito feliz " Neymar, jogador





om a vitória por 2 a 0 sobre o Peru, o Brasil segue líder e com 100% de aproveitamento | Foto: Divulgação





Na Seleção Brasileira desde 2010, Neymar só passou a jogar as Eliminatórias em 2015, já que não disputou o torneio em todo o ciclo para a Copa do Mundo FIFA de 2014, sediada no Brasil.

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Peru, o Brasil segue líder e com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022. São oito jogos e oito triunfos até o momento.

PARTIDA

Everton Ribeiro e Neymar marcaram os gols da partida, que deixou o Brasil com 24 pontos após oito partidas. São seis pontos a mais que a vice-líder Argentina, que ganhou da Bolívia por 3x0 com três gols de Messi.

As duas principais seleções do continente têm um jogo a menos que as demais por causa da anulação do clássico no último fim de semana.

| Foto:





Leia mais

Anvisa aponta que delegação argentina foi informada de irregularidade

Jogo entre Brasil e Uruguai é confirmado na Arena da Amazônia

Psicologia do Esporte e a saúde mental