Alison dos Santos é prata na etapa de Zurique da Diamond League

Em Tóquio, o paulista de 21 anos garantiu a primeira medalha do atletismo do Brasil | Foto: Reuters/ Phil Noble

Alison dos Santos continua brilhando na prova dos 400 metros (m) com barreiras. Após a conquista da medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio (Japão), o brasileiro garantiu nesta quarta-feira (9) a prata na etapa de Zurique (Suíça) da Diamond League, o principal circuito de competições do atletismo mundial.

Na última etapa da temporada da Diamond League, o atleta, que também é conhecido como Piu, alcançou o feito após completar a prova em 47s81.

O ouro ficou com o atual campeão olímpico Karsten Warholm. O norueguês fez 47s35 para ficar em primeiro. O bronze ficou com Kyron McMaster, das Ilhas Virgens Britânicas, com o tempo de 48s24.

Em Tóquio, o paulista de 21 anos garantiu a primeira medalha do atletismo do Brasil. Na prova, ele cravou o tempo incrível de 46s72, quebrando o recorde sul-americano e baixando pela primeira vez a marca de 47 segundos.

O ouro ficou com Karsten Warholm, que quebrou o recorde mundial fechando a prova, pela primeira na história, em menos de 46 segundos (45s94). O norte-americano Rai Benjamin ficou com a prata com a marca de 46s17.

Leia Mais

João Victor e Silvana Fernandes conquistam bronze em Tóquio

Carol Santiago leva ouro e Gabriel Bandeira é prata na natação