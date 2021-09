Flamengo treina forte com foco contra o Palmeiras

Os times etsão no topo da tabela e lutam pelo título do Brasileirão | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste domingo (12) pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, no Allianz Parque. O Flamengo ocupa a quinta colocação com 31 pontos e o Palmeiras está na vice-liderança.

O técnico R enato Gaúcho e o auxiliar Alexandre Mendes comandaram nesta semana um trabalho tático com elenco rubro-negro visando a preparação para a partida.

Além do trabalho físico, os atletas fizeram um treino técnico e tático com a comissão técnica. Em processo de recuperação, Bruno Henrique realizou exercícios leves no campo com os fisioterapeutas. Ele segue sob orientação dos fisioterapeutas no gramado.

Além do trabalho físico, os atletas fizeram um treino técnico e tático com a comissão técnica | Foto: Divulgação

Rival

O Palmeiras também segue na preparação para o confronto com o Flamengo. A novidade foi o zagueiro Gustavo Gómez, de volta depois de servir a Seleção Paraguaia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

“Todo jogador trabalha para ser convocado por sua seleção e agora estou feliz por voltar a treinar com os meus companheiros. Estamos muito focados para o jogo importante contra o Flamengo em casa, no domingo. Foi importante ter estas duas semanas de preparação em termos físicos e para o professor também trabalhar mais sua ideia de jogo. Vamos tratar de fazer o melhor e buscar os três pontos”, afirmou o camisa 15 palestrino.

A comissão técnica de Abel Ferreira, após aquecimento, comandou um trabalho técnico em dimensões reduzidas | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O goleiro Weverton e o lateral-esquerdo uruguaio Piquerez, que também estavam com suas seleções, e fizeram uma atividade no sábado (11).

A comissão técnica de Abel Ferreira, após aquecimento, comandou um trabalho técnico em dimensões reduzidas com duas equipes. Uma das ênfases foi usar a profundidade e os cruzamentos para a área por conta dos ‘curingas’, posicionados nas extremidades do campo.

O Palmeiras é o atual vice-líder do Brasileirão com 35 pontos, quatro a menos do que o Atlético-MG, e vem de vitória na rodada passada: 2 a 1 sobre o Athletico-PR, com gols do zagueiro Luan e do atacante Rony.

Com 44 bolas na rede em 22 jogos no Allianz Parque em 2021, o Palmeiras já registra a temporada com a maior média de gols da história da arena alviverde, ao lado de 2020 – a média atual, assim como da temporada passada (70 tentos em 35 duelos), é de 2,0 gols por partida. Em seguida, aparecem as temporadas de 2018 e 2017, com média de 1,96 gol por partida.

