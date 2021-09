Bíceps de lutador 'explode' e luta de MMA é interrompida; veja

Ele corre o risco de ter os dois membros amputados. | Foto: divulgação

O lutador russo Kirill Tereshin, conhecido como Popeye, viu seus bíceps "explodirem" durante um combate de MMA. Ele tentava acertar socos no adversário enquanto os braços inchavam, forçando o duelo a ser interrompido. A ironia é que Kirill, que é ex-soldado, ficou conhecido justamente por postar os bíceps na internet, que destoava do restante do corpo.

Agora, o lutador terá de passar por cirurgias para remover o excesso de pele e músculos dos braços. Ele corre o risco de ter os dois membros amputados.

Para chegar a esses músculos, o lutador admite que usou óleo de synthol, substância que pode levar à deformação e fibrose muscular.

Veja o vídeo:

