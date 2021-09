David Luiz é anunciado pelo Flamengo

| Foto: Reprodução





Brasil - Após muitas dúvidas e espera, o Flamengo anunciou a contratação de David Luiz nesta sexta-feira (10). Ele é o quarto reforço do Rubro-Negro em 2021 depois das chegadas de Bruno Viana, Andreas Pereira e Kenedy.

O zagueiro deixa o Arsenal depois de duas temporadas no clube e está de volta ao Brasil após 15 anos no futebol europeu.

David Luiz passou pelas categorias de base do São Paulo e do Vitória, onde estreou como profissional em 2006. Na Europa, começou no Benfica, depois partiu para a Premier League, onde dedicou cerca de seis temporadas e meia ao Chelsea — somando as duas passagens —, nesse meio tempo vestiu a camisa do PSG, e ficou uma temporada e meia nos Gunners.

*Com informações do Metrópoles

