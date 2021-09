Revitalização de espaço esportivo dá qualidade de vida para manauaras

A modernização trouxe mais qualidade de vida e opções de práticas esportivas aos comunitários | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus (AM) - A revitalização do Campo do Teixeirão , situado no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital amazonense, promove um novo momento para áreas esportivas e de lazer de Manaus.

A modernização trouxe mais qualidade de vida, segurança e opções de práticas esportivas aos comunitários.

Os serviços foram realizados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) em conjunto com a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Para o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira, a maior presença de famílias, crianças e esportistas no centro comunitário ressalta a importância do trabalho realizado.

" É uma grande alegria poder ver tantas crianças brincando no Teixeirão após a reforma. É brincando de praticar esporte que depois surge o sonho de virar atleta. A revitalização é fomento à qualidade de vida, saúde e também ao desporto profissional " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar





Além do campo de futebol, o espaço conta com área de lazer, academia ao ar livre, quadra de areia e corredores para caminhada.

" O que nós não tínhamos antigamente voltou com essa reforma do governo. Família, crianças, idosos. Mudou totalmente. Melhorou praticamente nossa vida " Sílvio Barreto, presidente da Liga Esportiva e Cultural do Jorge Teixeira





Recuperação

No centro comunitário, foram solucionados problemas de infiltração, erosão, falta de manutenção em gradis, alambrados, além de serviços de capinação, limpeza e remoção de entulhos.

O serviço faz parte de um pacote de obras com investimento de R$ 7.303.039,72, que inclui a revitalização de outros espaços comunitários, como campos e quadras.

Lucilene Braga, 52, voltou a frequentar o espaço esportivo após as melhorias.

“Estava escuro e eu deixei por muito tempo de vir. Com essa revitalização, melhorou bastante. Eu estou achando ótimo e trouxe minhas netas para brincar e aproveitar”, disse.



