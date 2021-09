Copa do Brasil: Flamengo x Grêmio terá público, decide STJD

O Rubro-Negro conseguiu a autorização para contar com o seu público | Foto: Reprodução/Twitter Libertadores

Depois de muita polêmica e discussão, o STJD anunciou, nesta segunda-feira (13), que não analisará o pedido de suspensão da liminar que permite público no jogo entre Flamengo e Grêmio no Maracanã, válido pela Copa do Brasil.

Contra tudo e contra todos, o Rubro-Negro conseguiu a autorização para contar com o seu público no próprio Tribunal.





" Existe uma liminar em vigor e decisão é para ser cumprida. Não cabe descumprimento " Otávio Noronha, presidente do STJD





Além disso, a prefeitura do Rio utilizará a partida como evento-teste para a volta da torcida, assim como outros dois jogos: Flamengo x Grêmio, pelo Brasileirão (19), e Flamengo x Barcelona de Guayaquil, pela semifinal da Libertadores da América (22).

Com a vitória por 4×0 no jogo de ida, o Flamengo pode até perder por três gols de diferença que ainda garante a vaga. Caso o Tricolor devolva a diferença, a decisão será nos pênaltis.

Os gaúchos se classificam se venceram por cinco ou mais tentos de vantagem.

*Metrópoles

