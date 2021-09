Investimentos no Manaus FC somam R$ 700 mil em 2021

Com diária de custo em torno de R$ 2.500, o montante investido por meio da isenção aos treinamentos do Gavião do Norte é de R$ 185 mil | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus (AM)- O Manaus Futebol Clube recebeu durante o ano de 2021, a marca de R$ 700 mil em investimentos do Governo do Amazonas por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

O representante amazonense no Campeonato Brasileiro Série C conta com isenção das taxas referentes à utilização dos estádios públicos para a realização de treinamentos e jogos oficiais, além do recebimento de patrocínio destinado aos times profissionais de futebol.

"Os investimentos chegam a valores significativos, pois o Governo do Estado entende a importância do momento que o Manaus está vivendo, representando o Amazonas em busca do acesso para a Série B", aponta o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Até o presente momento, o Governo do Amazonas atendeu positivamente a 72 pedidos para treinos na Arena da Amazônia e nos estádios Ismael Benigno e Carlos Zamith, praças esportivas administradas pela Faar.

Com diária de custo em torno de R$ 2.500, o montante investido por meio da isenção aos treinamentos do Gavião do Norte é de R$ 185 mil.

Já a desobrigação das taxas para a realização dos jogos da Série C, em que o Manaus foi o mandante, chega a R$ 215 mil, entre partidas disputadas na Arena e Colina.

Patrocínio

Em julho deste ano, o governador Wilson Lima entregou o patrocínio no valor de R$ 2,5 milhões aos times do futebol profissional amazonense – masculino e feminino.

O Gavião do Norte foi contemplado em R$ 300 mil; R$ 100 mil pela participação no Campeonato Amazonense de Futebol 2021 (masculino) e R$ 200 mil por representar o Estado na Série C do Brasileirão.

A verba é um socorro financeiro aos clubes diretamente atingidos pela pandemia, primeiramente, pela interrupção dos jogos e depois pela ausência de público nas partidas.

