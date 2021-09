Basquete amazonense recebe 1.300 bolas para prática esportiva

São 1.300 bolas para a prática do basquetebol no Estado. | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- A partir desta segunda-feira (13), serão destinados 1.300 bolas para a prática do basquetebol no Estado.

O Governo do Amazonas anunciou o Termo de Cooperação Técnica n° 39/2021 e foi celebrado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) com a Federação de Basketball do Amazonas (Febam), em solenidade realizada na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, situada na zona Centro-Sul de Manaus.

O fomento realizado pelo Governo do Estado visa a prática e o desenvolvimento do basquetebol amazonense através da realização de campeonatos, torneios, festivais, cursos de capacitação de treinadores, capacitação de árbitros e núcleos da prática da modalidade, através da Febam.

" O Governo do Amazonas vê o esporte como prioridade social e desportiva. Por isso, assinamos hoje o termo de cooperação com a Federação de um fomento inédito em mil e trezentas bolas. É o incentivo que o basquete do nosso estado precisa para formar mais campeões, tanto no masculino quanto na categoria feminina " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

O material esportivo também será destinado às escolinhas, clubes, projetos sociais, além da disponibilidade das bolas como forma de incentivar competições, na capital e interior. São cinco tipos específicos de bolas destinadas às categorias masculina, feminina, mirim, de playoff e playoff mirim.

"O Governo do Estado, por meio da Faar, estende a mão ao basquetebol com essa doação. Nós vamos poder ajudar tanto as categorias de base até a fase adulta. A Febam é extremamente grata por esse fomento", aponta o presidente da Febam, Ali Assi.

As novas bolas serão utilizadas na Etapa Regional Norte, que acontece nos próximos dias 1, 2 e 3 de outubro, com o apoio do Governo do Amazonas, na Arena Amadeu Teixeira. Ao todo, 29 equipes amazonenses representam o Estado na disputa que vale vaga na Etapa Nacional.





Os eventos realizados nas praças esportivas sob gestão da Fundação seguem as medidas estabelecidas pela Portaria nº 109/2021, que define critérios para retomada das competições, treinamentos esportivos e práticas desportivas, no estado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto une capoeira e proteção do meio ambiente em Coari, no AM

Atleta do Rio Preto da Eva faz luta principal em competição na Rússia