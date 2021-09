David Almeida entrega minivila olímpica do Coroado, em Manaus

A minivila olímpica terá atividades como: vôlei, futsal, natação, handebol, hidroterapia, hidroginástica, caminhada orientada, futevôlei, basquete, badminton, vôlei de areia, miniatletismo, ginástica aeróbica e treinamento funcional | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM)- A minivila olímpica do Coroado, localizada no bairro Coroado, zona Leste de Manaus, foi entregue nesta segunda-feira (13) pelo prefeito de Manaus, David Almeida.

Na ocasião, ele destacou o planejamento para recuperação de outros espaços esportivos e a importância da prática de atividades físicas, para melhorar a saúde da população.

" Nós vamos avançar muito no esporte na cidade de Manaus, estamos fazendo o levantamento para recuperação de outras três minivilas olímpicas, nos bairros Santo Antônio, Santa Etelvina e Armando Mendes, e isso é só o começo. Tudo que estamos fazendo, ainda com o orçamento da administração anterior, é um planejamento para que a gente consiga aumentar a prática de esportes em Manaus, reduzindo os índices de obesidade, diabetes e hipertensão, melhorando assim a saúde da nossa população " David Almeida, prefeito de Manaus

Foram realizadas no local melhorias como reforma das quadras e campo de areia, pinturas interna e externa, reforma dos banheiros e vestiários, manutenção das piscinas, iluminação a LED, reforma das salas administrativas e a criação de uma pista de corrida e caminhada.

O titular da Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Platiny Soares, salientou as atividades da pasta durante esse período de retomada de atividades e a importância da oferta de atividades esportivas à toda população.

"É com muita alegria que podemos devolver à população da zona Leste e da cidade de Manaus como um todo, esse espaço tão bonito e reformado. São diversas atividades que iremos desenvolver aqui, logo mais com matrículas abertas para você que quiser vir e praticar atividades esportivas de maneira profissional ou para lazer e diversão", destacou Platiny.

A minivila olímpica terá atividades disponibilizadas pela Semjel, vinculadas à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), como: vôlei, futsal, natação, handebol, hidroterapia, hidroginástica, caminhada orientada, futevôlei, basquete, badminton, vôlei de areia, miniatletismo, ginástica aeróbica e treinamento funcional. Além de atividades especiais para terceira idade e Pessoas com Deficiência (PcDs), todas mediante matrícula juntamente a Semjel, com datas disponibilizadas por meio das redes sociais da subsecretaria.

A Semjel, em parceria com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), está atuando também no projeto Faixa Liberada, realizado às quartas-feiras, das 17h às 21h, e domingos, pela manhã, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste, e na avenida do Samba (avenida Belmiro Vianez), no Alvorada, às quintas-feiras, também das 17h às 21h, sendo essas opções seguras de lazer.

*Com informações da assessoria

