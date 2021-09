Grêmio e Flamengo duelam por vaga na semifinal da Copa do Brasil

| Foto: Alexandre Vidal / CRF

Rio de Janeiro (RJ) - O Maracanã será palco de mais um encontro decisivo. Grêmio e Flamengo se enfrentam pela vaga na semifinal da Copa do Brasil.

A vantagem é do time carioca, que venceu o jogo de ida por 4 a 0, em agosto. O jogo acontece nesta quarta-feira (15), às 21h30.

Grêmio com missão difícil, mas não impossível

O Grêmio gaúcho encerrou a preparação para o duelo. Após o revés na Arena, o Tricolor tem a missão de golear a equipe carioca para avançar à próxima fase.

Para buscar o objetivo, a equipe fez o último treino durante a manhã da última terça-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, e embarcou para o Rio de Janeiro no início da tarde.

Os atletas eram orientados a definir as estratégias ofensivas e defensivas | Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

No início da semana, apenas os atletas que não iniciaram a partida que deu a vitória ao Grêmio sobre o Ceará foram para o campo, desta vez, a comissão técnica teve o grupo integralmente à disposição.

Após o aquecimento, a equipe participou de dois trabalhos distintos, mas com aspecto tático. Em um deles, os atletas foram orientados a treinar criação de dificuldades às ações ofensivas do adversário, o fechamento das linhas e o ataque ao espaço dado pela equipe oposta.

Em outro, seguindo a metodologia da comissão técnica, parte do grupo trabalhou com time, aprimorando o modelo de jogo. Os atletas eram orientados a definir as estratégias ofensivas e defensivas, assim como aspectos específicos de cada setor. Por fim, o elenco treinou bolas paradas ofensivas e defensivas.

Esse é o primeiro jogo contra a equipe carioca da semana. No próximo domingo, o Grêmio voltará ao Rio de Janeiro para o duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.





Flamengo com vantagem

O time carioca possui larga vantagem sobre o Grêmio, que precisa de uma goleada para seguir em frente. Mesmo diante disso, não divulgou muito sobre os preparativos para a partida. O clube vem de vitórias e a chegada do zagueiro David Luiz, na qual foi apresentado oficialmente nesta segunda (13).

A única certeza é de que o novo astro do futebol não joga na decisão e que o Flamengo contará com a apaixonada torcida nas arquibancadas . Tudo isso por conta de decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Contra tudo e contra todos, o Rubro-Negro conseguiu a autorização para contar com o seu público no próprio Tribunal.

A prefeitura do Rio de Janeiro utilizará a partida como evento-teste para a volta da torcida, assim como outros dois jogos: Flamengo x Grêmio, pelo Brasileirão (19), e Flamengo x Barcelona de Guayaquil, pela semifinal da Libertadores da América (22).

Com a vitória por 4×0 no jogo de ida, o Flamengo pode até perder por três gols de diferença que ainda garante a vaga. Caso o Tricolor devolva a diferença, a decisão será nos pênaltis.

