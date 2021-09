Brasil enfrenta República Tcheca na Copa do Mundo de Futsal

O Brasil enfrenta a República Tcheca nesta quinta-feira (16) | Foto: FIFA/Getty Images

A Seleção Brasileira de Futsal largou muito bem na corrida pelo hexacampeonato da Copa do Mundo ao golear o Vietnã por 9 a 1 , na última segunda-feira (13), na Klaipeda Arena.

Na busca por recuperação, os jogadores realizaram na última terça (14), uma atividade regenerativa no hotel onde a delegação verde e amarela está hospedada, na cidade de Palanga, Lituânia.

O Brasil enfrenta a República Tcheca nesta quinta-feira (16), às 14h (de Brasília), na Klaipeda. O duelo será válido pela segunda rodada do Grupo D.

Quatro gols na estreia

Atual melhor jogador de futsal do mundo, Ferrão, estreou muito bem na Copa do Mundo. O pivô da Seleção e do Barcelona anotou quatro gols no triunfo brazuca.

" Fico contente por fazer os gols. Mas a maior felicidade é sair com o dever cumprido. Hoje a gente conseguiu cumprir com o que o Marquinhos pediu. Eu fico muito feliz. A gente que é pivô, que vive do gol, é sempre importante fazer os gols. Mas a maior felicidade é a gente sair com os três pontos, saber que fizemos uma boa partida. Agora é pensar na República Tcheca " Ferrão, jogador

Ferrão aproveitou também para analisar o desempenho do Brasil na estreia da Copa do Mundo FIFA de Futsal. Para ele, o duelo frente aos vietnamitas foi superimportante para, além da pontuação, trazer mais confiança ao grupo.

"Contente pela vitória. Contente com os três pontos. A gente sabe que é difícil estrear, principalmente em uma Copa do Mundo. Nosso grupo tinha muitos jogadores que nunca haviam jogado uma Copa do Mundo. Muita gente fazendo gol também para pegar um pouco mais de confiança. Agora é pensar em melhorar cada vez mais", finalizou.

*CBF

