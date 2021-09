Dana White elogia Anderson Silva: “Melhor de todos os tempos”

O presidente do UFC fez duras críticas ao novo modelo de lutas que surgiram no boxe | Foto: UFC

O chefão do UFC, Dana White, rasgou elogios ao lutador brasileiro Anderson Silva.

Em entrevista coletiva concedida após a final do Contender Series, nesta terça-feira (14), Dana reconheceu que o “Spider” precisa constar em todas as listas de melhores lutadores de todos os tempos.

O presidente do UFC fez duras críticas ao novo modelo de lutas que surgiram no boxe, envolvendo veteranos do pugilismo, do MMA e youtubers, mas fez questão de reconhecer o talento do brasileiro quando o assunto é o desempenho dentro dos ringues.

" Aos 46 anos, ele deixou este esporte onde foi considerado um dos maiores de todos os tempos, possivelmente até o maior de todos os tempos, sai, vence Chávez Jr. numa luta de boxe, depois vai e bate Tito em 40 segundos " Dana White, presidente do UFC

“Honestamente, precisamos começar a falar novamente sobre Anderson Silva como GOAT (sigla utilizada para determinar o melhor de todos os tempos)”, afirmou o presidente do UFC.

Sobre a possibilidade de Anderson enfrentar o youtuber Jake Paul, Dana não perdeu a oportunidade de cutucar Jake, com quem tem um desafeto público.

“Será interessante ver o que ele fará a seguir. Mas te garanto uma coisa, você não vai ver Jake Paul desafiando Anderson Silva. Isso prometo a você. Anderson é do mesmo tamanho dele e realmente bom… É velho, é o que Jake Paul procura, gosta de lutar com velhos, mas ele gosta de lutar com caras velhos e muito muito menores, e que estão absolutamente derrotados”, instigou o cartola do UFC.

Recentemente, Paul xingou o dono do UFC e criticou a forma com que ele tratava e pagava alguns dos lutadores da organização. Os dois seguem trocando farpas sempre que tem uma oportunidade. Recentemente, Anderson Silva derrotou Tito Ortiz por nocaute após pouco mais de 1 minuto de luta.

Jake Paul, por sua vez, derrotou nomes consagrados do mundo da luta como Ben Askren e Tyron Woodley.

*Metrópoles

Leia mais:

Anderson Silva se despede dos octógonos