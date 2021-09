Em Novo Airão, governo fortalece ações para esporte de base

Ações voltadas ao esporte. | Foto: Divulgação / Faar

Manaus (AM) - Durante a tarde desta terça-feira (14/09) o Governo do Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), esteve no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) para visita de avaliação dos projetos de base no interior. O intuito da visita é animar e fomentar, através de ações estratégicas, o esporte de base para o alto desempenho, no local.

“O Governo do Estado vem investindo no município de Novo Airão e o esporte não poderia ficar de fora. Esse primeiro passo é para comprar material esportivo básico para as escolinhas desportivas que realizam trabalhos aqui. Esperamos em breve anunciar novos investimentos no esporte do município”, explica o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

A equipe estratégica da Faar visitou o Ginásio Jorge Ferrari e o Campo Pinheiral, além de realizar uma reunião com representes do esporte local para tratativas de desenvolvimento.

“Muito se tem feito nos últimos anos ao nosso município e, agora, é a hora do esporte. Nossa cidade está sendo transformada e nossos projetos sociais voltados ao esporte ganham nova força”, destaca o mestre de taekwondo, Hercules Alves.

Para o vice-prefeito de Novo Airão, José Sales Nunes, a visita é uma alegria ao município.

“Sabemos que o esporte é a melhor alternativa para mudança de vida às crianças e jovens. A presença da Faar é de extrema importância para o incentivo de retomarmos nossos projetos”, comenta.

O treinador de handebol da seleção de Novo Airão, Erlann Gonçalves, diz que a ajuda do governo é de fundamental importância para o crescimento do esporte local.

“Nossas expectativas aumentam 100%. É muito difícil fazer esporte e no interior mais ainda. Receber o olhar de ajuda do Governo do Estado é de fundamental importância para os atletas de base que tem um futuro promissor no esporte, tanto no handebol como em qualquer outra modalidade”, afirma.

Na oportunidade, a Faar distribuiu materiais esportivos para projetos sociais voltados ao esporte que participaram da reunião.

Foram doadas bolas de futebol, vôlei, basquete, handebol, além de bomba de ar e cartões de arbitragem.

Além dos equipamentos, a Faar disponibilizará os alojamentos da Vila Olímpica de Manaus para 20 atletas de handebol de Novo Airão que disputarão competições estaduais, na capital.

