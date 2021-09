Revitalização de áreas esportivas de Manaus é aprovada pela população

Ao todo, o plano contempla a revitalização de 14 campos e arenas, somando um investimento geral de R$ 7.303.039,72 | Foto: Herick Pereira/ Secom

Manaus (AM)- As obras de revitalização realizadas pelo Governo do Amazonas em espaços esportivos de Manaus seguem avançando.

Nesta quarta-feira (15), o governador Wilson Lima anunciou a recuperação da Arena Passarinho, situada na Avenida Tenente Roxana Bonessi, bairro da Colônia Terra Nova, zona Norte da capital.

A notícia foi recebida com alegria pela população, que utiliza o espaço para a prática de esportes e interação com a comunidade.

A ação é coordenada pelo Estado, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), em parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

De acordo com Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar, a recuperação desses espaços garante a melhoria da qualidade de vida da população e incentiva a prática esportiva. Ele explica o trabalho a ser realizado pela Faar durante a execução da obra.

O anúncio da revitalização da Arena Passarinho foi recebido pela população com alegria e expectativas | Foto: Herick Pereira/ Secom

" O Governo recebe os indicativos, faz os levantamentos, a Seinfra vem executar e o papel da Faar sempre é fazer essa interlocução entre a comunidade, o Governo do Estado e, após a entrega dessas obras, vamos fazer as escolinhas, vamos fazer o trabalho de base para que não somente a obra, não somente a questão da matéria, mas, sim, que as pessoas sejam envolvidas. Principalmente as crianças, porque o esporte quando é praticado na base, ele fortalece a educação, fortalece a segurança pública e também ajuda o sistema de saúde " Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar

O anúncio da revitalização da Arena Passarinho foi recebido pela população com alegria e expectativas positivas para a futura inauguração do espaço, que beneficiará diretamente os moradores do bairro Colônia Terra Nova e comunidades do entorno.

"Nós estamos sendo agraciados com uma coisa dessa maravilhosa. A gente só tem a agradecer ao Governador, por ele ter olhado para essa área, que estava tão carente, que é o esporte no Amazonas", destacou Antônio Miranda, jogador de futebol e morador do bairro.

Estrutura

Conforme Carlos Henrique Lima, secretário da Seinfra, na Arena Passarinho serão revitalizados o gradil, alambrados, muretas e portões. Além disso, o local será pintado, receberá nova areia nos campos; reparo nas instalações elétricas e iluminação, revitalização da pracinha e reparos em calçadas, proteção e arquibancada.

Ao todo, o plano contempla a revitalização de 14 campos e arenas, somando um investimento geral de R$ 7.303.039,72. No dia 6 deste mês, o governador Wilson Lima inaugurou o Campo do Teixeirão, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, totalmente revitalizado.

Além da Arena Passarinho, o Governo do Amazonas está executando obras de reforma na Arena do Monte, localizado na Avenida Samaúma, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona Norte, e no Centro Desportivo da Compensa (CDC), na rua Belo Horizonte, bairro Compensa 2, zona Oeste. Os trabalhos apresentam 80% e 70% de execução, respectivamente.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David Almeida entrega mini vila olímpica no Coroado