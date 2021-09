Arena Passarinho será revitalizada em Manaus

O projeto no valor total R$ 7.303.039,72, inclui 13 campos e quadras | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM)- A que fica na avenida Tenente Roxana Bonessi, bairro da Colônia Terra Nova 3, zona Norte de Manaus, será revitalizada.

O governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (15), as obras. Este é o quarto espaço de esporte e lazer que começa a ser recuperado pelo Governo do Amazonas, um deles - o Campo do Teixeirão - já foi completamente revitalizado e entregue à população.

O planejamento é que o Estado recupere o total de 14 campos e arenas, com investimento de R$ 7 milhões.

Wilson Lima destacou que o objetivo do Governo do Amazonas é promover o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida da população ao facilitar a prática esportiva.

" Amanhã nós vamos começar a revitalização desse campo no Igarapé do Passarinho, comunidade Terra Nova. Esse é um espaço muito importante para a comunidade, mas também é um espaço para serem tocados projetos sociais. Isso é importante porque não é apenas a questão do esporte. Há projetos que são tocados aqui e a reunião desses jovens e dessas crianças impedem, ou diminuem, a exposição delas à violência " Wilson Lima, governador

Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), haverá pintura geral; recuperação de gradil, alambrados, muretas e portões; nova areia nos campos; reparo nas instalações elétricas e iluminação, revitalização da pracinha e reparos em calçadas, mureta, proteção e arquibancada.

O Governo do Amazonas está executando obras de reforma na Arena do Monte | Foto: Lucas Silva/Secom

" Há 18 anos se encontra sem nenhuma reforma, nenhum movimento por parte do poder público aqui na comunidade, exclusivamente nesse complexo esportivo. Mas acredito que com essa revitalização, vai ser muito bem aceito pela comunidade de um modo geral, vai ficar bom de caminhar, praticar esportes. A gente costuma dizer que aqui é o nosso cartão postal da comunidade " Eraldo Araújo, presidente da Associação dos Moradores do Terra Nova

No dia 6 de setembro, Wilson Lima entregou o Campo do Teixeirão completamente revitalizado. O espaço esportivo está localizado na rua 1, bairro Jorge Teixeira, na zona Leste da capital. A nova iluminação foi fornecida e instalada pela Prefeitura de Manaus, parceira desse projeto de revitalização.



O Governo do Amazonas está executando obras de reforma na Arena do Monte, localizada na avenida Samaúma, no bairro do Monte das Oliveiras, na zona nNrte; e no Centro Desportivo da Compensa (CDC), na rua Belo Horizonte, bairro Compensa 2, zona Oeste. Os trabalhos apresentam 80% e 70% de execução, respectivamente.



O projeto no valor total R$ 7.303.039,72, inclui 13 campos e quadras. A equipe técnica da Seinfra e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) trabalham no levantamento dos espaços.

