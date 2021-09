Arena da Amazônia pode receber 13 mil pessoas para Brasil e Uruguai

O jogo é válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), anunciou nesta quinta-feira (16) que a partida entre Brasil e Uruguai, marcada para o dia 14 de outubro na Arena da Amazônia contará com a presença de público.

O jogo é válido pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A informação foi publicada pelo “GE”.

Segundo o governador, 30% da capacidade do estádio será liberada para a torcida acompanhar o jogo da Seleção Brasileira.

A Arena comporta 44 mil torcedores , com isso, a expectativa é de que cerca de 13 mil torcedores assistam ao jogo das arquibancadas.

Essa será a primeira partida do Brasil com a presença de público desde o início da pandemia no ano passado.

Os jogos que estavam sendo realizados no estado não permitiam a presença de público, por conta do risco de contágio da Covid-19.

"Com a vacinação em massa realizada no Amazonas, a vida felizmente começa a voltar ao normal. A Arena da Amazônia, sede de quatro mutirões de vacinação, vai receber Brasil x Uruguai, no dia 14 de outubro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo", disse Wilson Lima quando o evento foi confirmado para acontecer em Manaus.

Para receber o jogo nas condições ideais, o governo estadual, através da Fundação Amazonas de Alto Rendimento, passou a fazer reparos nos gramados e na iluminação do estádio.

Além do Uruguai, o Brasil ainda enfrentará a Venezuela e a Colômbia, estes dois confrontos no entanto, serão fora de casa.

O Seleção é a 1ª colocada na classificação com 24 pontos. São 8 vitórias em 8 partidas disputadas.

