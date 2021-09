FJJAM abre inscrições para 34° Campeonato Amazonense de Jiu-Jítsu

As inscrições e filiações serão feitas no período de 17 de setembro a 2 de outubro | Foto: Emanuel Mendes

Manaus (AM)- O 34° Campeonato Amazonense de Jiu-Jítsu já está com inscrições abertas.

Os combates do prestigiado show promovido pela Federação de Jiu-Jítsu do Amazonas (FJJAM) acontecem nos dias 9 e 10 de outubro, na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, em Manaus.

De acordo com a FJJAM, as inscrições serão feitas por meio do site www.soucompetidor.com.br . O atleta ou a academia interessada em participar do campeonato deve acessar o portal, procurar o banner do evento, escolher a categoria que vai participar, fazer a inscrição e pagar o boleto bancário.

As inscrições e filiações serão feitas no período de 17 de setembro a 2 de outubro. É necessário garantir a vaga antecipadamente, pois as vagas são limitadas.

Investimento

A carteira da FJJAM, com validade pelas temporadas de 2021 e 2022, está custando R$ 20. Já a inscrição no 34° Campeonato Amazonense está saindo por R$ 70, com direito à participação no Absoluto para os medalhistas. Dessa forma, o investimento por atleta nesta edição do evento é R$ 90.

É possível também fazer a inscrição no campeonato com a opção de levar uma camisa oficial como brinde. Neste caso, o valor da inscrição sobe para R$ 90.

Assim, o investimento total passa para R$ 110 (inscrição com direito à camisa, participação no Absoluto para os medalhistas e filiação à FJJAM com carteirinha).

O 34° Campeonato Amazonense de Jiu-Jítsu é aberto para homens e mulheres de todas as idades, faixas e categorias de peso. A competição faz parte do calendário oficial da FJJAM e conta pontos no ranking que aponta os melhores do ano de 2021.

Mais informações pelo (92) 98457-6077.

*Com informações da assessoria

