Krav Magá promove defesa pessoal e benefícios para a saúde

Manaus (AM)- Quem nunca quis saber se defender em uma situação de perigo, como uma agressão ou uma tentativa de assédio, nos casos das mulheres? Pensando nesse sentindo, o Krav Magá promove, por meio de um esforço mínimo, a defesa pessoal e evolução da saúde corporal.

De origem militar, o Krav Magá serve tanto para combater o sedentarismo como é considerado uma excelente maneira de uma pessoa "comum" aprender a auto defesa. Em Manaus, academias aderiram ao esporte e ensinam golpes simples aos manauaras e que colaboram para a defesa pessoal.

De acordo o instrutor de Krav Magá, Pedro Daniel Sombra, de 28 anos, a modalidade é descrita por ele como uma excelente atividade física, que desencadeia inúmero benefícios em quem a pratica. Entre alguns deles, está o desenvolvimento da autoconfiança e a tomada de decisões rápidas em situações de estresse.

" É uma excelente atividade física, que desenvolve coordenação motora, melhora o sono, desenvolve a autoconfiança e ensina a tomar decisões sob situações de estresse. " Pedro Daniel Sombra, Instrutor de Krav Magá

O instrutor ainda conta que a modalidade proporciona o aprendizado das técnicas de autodefesa que faz o praticante criar um comportamento defensivo.

"Além de aprender as técnicas de defesa pessoal mais eficientes do mundo, o praticante começa a adotar um comportamento defensivo que pode ajudar em diversas situações".

O objetivo é defesa

O Krav Magá é 100% voltado a defesa pessoal, é o que afirma o instrutor Pedro Daniel. Não há o objetivo de competir ou ganhar um prêmio. O intuito é se defender e desenvolver técnicas em que possibilite que o praticante possa saber se proteger em situações de risco.

"O Krav Magá visa responder a ameaças que ocorrem na rua ou em casa e não em um tatame", conta o instrutor.

Para o presidente da Federação Internacional de Krav Magá e responsável pelo ensino da técnica no Estado de São Paulo, Avigdor Zalmon, declara que quando a pessoa começa a praticar a modalidade, ela pode se proteger da violência das ruas.

" Buscar por essas aulas significa se proteger contra a violência das ruas e até mesmo dentro de casa, algo que infelizmente disparou durante o isolamento. " Avigdor Zalmon, Presidente da Federação Internacional de Krav Magá

Através dos treinos, o aluno aprende a se defender, superar o medo da violência e do bullying, recupera sua autoestima e autoconfiança e andar mais seguro na rua.

Modalidade para todos

O Krav Magá busca usar os movimentos naturais do corpo com golpes curtos e rápidos e pode ser praticado por todos que tem interesse em aprender a modalidade.

"Aceitamos praticantes de todas as idades. Temos alunos de 6 anos e de 60 treinando conosco", revelou o instrutor.

A técnica que foi criada em Israel, na década de 1940, foi desenvolvida para que qualquer pessoa independente de sua idade ou condição física pudesse se defender em uma situação de perigo. "É para todo tipo de pessoa que deseja aprender a se defender".

A prática é muito incentivada para mulheres , que infelizmente, passam por diversas situações de risco durante todos os dias. Sabendo o Krav Magá, a mulher pode desenvolver autoconfiança e sabe como agir friamente em situações que poderiam estar nervosas.

Krav Magá em Manaus

Em Manaus, a academia "Pro Krav Magá", existe desde 2015, e é um dos locais para a prática. Praticante do Krav Magá há 10 anos, ele conta que viu a vida mudar quando adentrou na modalidade. Ele revela que o pai é professor de artes marciais, mas que foi na prática que sentiu amor a primeira vista na simplicidade dos movimentos.

" Me tornei monitor após seis anos de treino e depois instrutor com oito anos. Eu treinei várias modalidades de luta na vida por conta do meu pai ser professor de artes marciais. Foi quando encontrei o Krav Magá. Foi amor à primeira vista, devido a eficiência dos movimentos e a simplicidade. " Pedro Daniel Sombra, Instrutor de Krav Magá

Para ele, a prática é um estilo de vida que busca a segurança e evitar situações de risco. Pedro Daniel revela que com o Krav Magá ele aprendeu evitar situações de risco e a tomar decisões rápidas em momentos de estresse.

"De uma maneira simples, é um estilo de vida focado em segurança pra mim e para as pessoas que eu amo. Eu aprendi mais do que as técnicas, aprendi a evitar situações que expõem ao risco, a analisar cenários e a tomar decisões em momentos de estresse", finaliza.

