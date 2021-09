Manauara apresenta elenco para o Barezão Série B

Na ocasião, o Robô também anunciou nove reforços para a competição | Foto: Gilson Mello

Manaus (AM)- O Manauara Futebol Clube apresentou o elenco com foco no Campeonato Amazonense Série B 2021. Na ocasião, o Robô também anunciou nove reforços para a competição.

Dentre das novidades estão os atacantes Everton, conhecido no meio futebolístico como ‘Canela’, com dois acessos no Campeonato Sul-mato-grossense pelo União ABC MS em 2017 e 2020; Ruhan Marrote, com passagens pelo Atlético Paranaense-PR, Sampaio Correia-MA, Carlos Renoux-SC, entre outros; Juninho, defendeu o Internacional-RS. Foi vice-campeão rondoniense 2020, pelo Real Ariquemes, e vice-campeão piauiense, pelo Fluminense neste ano e o Cebolinha, que traz na bagagem um acesso em 2021, à Série B do Campeonato Catarinense.

Para reforçar o meio de campo, pela primeira vez jogando no futebol do Norte do País, o meia, Stefano Moretti, que possui passagens pelo São Paulo FC, Santos FC, Londrina EC, Portuguesa Santista, Jolly Montemurlo (Italia) e o último clube Sport Club Aymorés-MG. Pelo o Santos foi bicampeão paulista em 2013 e 2015 e campeão mineiro pelo Aymorés, em 2020.

Na defesa, o zagueiro, Saulo, natural de São José dos Campos de São Paulo, é mais um fechado com o Robô. O atleta carrega na bagagem acesso pelo Arapongas do Paraná em 2019 e pelo Atlético Alagoinhas foi vice-campeão Bahiano ano passado.

Outra novidade é o goleiro, Wellington Santana, com 1,94 de altura. Campeão carioca B2 2018 e 2019 pelo Pérolas Negras e campeão Rondoniense 2020 e 2021 pelo Porto Velho. Além das pratas da casa: o lateral esquerdo, Isaque, ex-Amazonas FC e o goleiro Paulo César da base do time.

No total foram 24 atletas apresentados, além da diretoria e comissão técnica.

O caçulinha do futebol amazonense, estreia diante o Tarumã, neste sábado (18), às 15h, no estádio Carlos Zamith, zona leste de Manaus.

*Com informações da assessoria

