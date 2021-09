Em Manaus, equipes brilham no Brasileiro Regional de Wrestling

O regional de luta-livre contou com a participação de 143 lutadores, divididos nas categorias etárias Infantil, U-15, Cadete, Júnior e Sênior, masculino e feminino | Foto: Divulgação/Faar

MANAUS (AM) - Lutadores de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus) e Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros da capital) brilharam, no sábado (18), na disputa do Campeonato Brasileiro Regional de Wrestling – Região V, organizado pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), com o apoio do Governo do Amazonas. Além dos amazonenses, a competição reuniu atletas de outros nove estados do país, no ginásio Renné Monteiro.



O regional de luta-livre contou com a participação de 143 lutadores, divididos nas categorias etárias Infantil, U-15, Cadete, Júnior e Sênior, masculino e feminino. O campeonato somou pontos no ranking da CBW que vai definir os postulantes do Programa Bolsa Atleta.

" Foi a primeira vez que aconteceu um evento nacional em Manaus. O Brasil todo veio para cá. Para mim o que mais se destaca é a participação do interior do Amazonas com um nível altíssimo de luta " Flávio Cabral, presidente da Federação Amazonense de Luta-Livre Esportiva e Luta Olímpica (Falle)

A equipe de Atalaia faturou 18 medalhas, sendo 13 de ouro, três de prata e duas de bronze. Uma das campeãs foi Ana Clara, de 13 anos, primeira colocada na categoria Sub-15 até 62kg. “Eu estou muito feliz, gente! Eu tenho orgulho de mim mesma, vir para cá e ganhar medalha. Treino há quatro anos, é a primeira vez que eu venho a Manaus e estou muito alegre”, celebrou a jovem.

O time de Benjamin Constant também vai levar 18 medalhas para casa. Foram nove de ouro, sete pratas e duas medalhas de bronze. “A emoção é muito grande. É uma honra lutar aqui em Manaus e ficar na Vila Olímpica. Eu consegui realizar meu sonho e ganhar essa medalha de ouro para os meus pais”, disse o garoto Raimundo Nonato, 15, ouro na categoria Cadete.

Protocolo

Os eventos realizados nas praças esportivas sob gestão do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), seguem as medidas estabelecidas pela Portaria nº 109/2021, que define protocolos de biossegurança no combate à Covid-19 para retomada das competições, treinamentos e práticas esportivas no estado.

Estadia

As delegações de Atalaia do Norte e Benjamin Constant, além de lutadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pará, Amapá, Alagoas, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e do Distrito Federal foram atendidos com estadia para o Brasileiro Regional de Wrestling, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), nos alojamentos da Vila Olímpica de Manaus, situada no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital.

Resultados

Os resultados completos do Campeonato Brasileiro Regional de Wrestling – Região V estarão disponíveis no site oficial da CBW (www.cbw.org.br)

