Marta passa Pelé na artilharia da Seleção após atualização da CBF

A CBF atualizou os números de Marta com a camisa da Seleção Brasileira e a jogadora passou Pelé em número de gols marcados defendendo o Brasil.

Marta tem 116 gols em 171 jogos contra 77 tentos em 92 partidas do Rei. A informação é do jornal O Globo.

Agora disponíveis, os dados mostram que Marta deixou Pelé e Neymar para trás na artilharia da Seleção. O atacante do PSG persegue a marca do Rei, com 69 gols em 113 jogos.

Segundo o jornal, os números de Marta com a Seleção não haviam sido reconhecidos até então e foram atualizados pela CBF. Assim, a camisa 10 da Seleção feminina torna-se a maior artilheira do Brasil entre homens e mulheres.

Seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo - feito único na premiação da FIFA -, a alagoana Marta Vieira da Silva é o maior fenômeno do futebol feminino do século XXI.

A atacante integra a Seleção Brasileira desde 2003 e foi uma das principais contribuintes para a medalha de ouro nos Jogos Pan Americanos de 2003 e 2007, e de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas (2004), Pequim (2008) e vice-campeã na Copa do Mundo da China em 2007, em que foi eleita a melhor jogadora da competição.

Além de brilhantes passagens por clubes nacionais, estadunidenses e suecos, Marta é uma personalidade de influência mundial, inclusive embaixadora da ONU em causas humanitárias.

*O Globo

