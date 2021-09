Palmeiras projeta duelo difícil contra Atlético-MG em semifinal

O time projeto um duelo difícil para as equipes brasileiras | Foto: Cesar Greco

O Palmeiras já iniciou a preparação para o jogo de ida da semifinal da CONMEBOL Libertadores contra o Atlético-MG , nesta terça (21), às 21h30, no Allianz Parque.

O time projeto um duelo difícil para as equipes brasileiras. Abel fala que o primeiro encontro pela semifinal será feito com humildade e “cabeça” em campo.

“Jogaremos contra um adversário que tem apostado tudo e apostado forte. É o favorito, mas competiremos. Procuraremos analisar o nosso adversário, é um jogo de ida e volta. Seremos humildades, colocaremos em prática toda a nossa capacidade, a força coletiva, a estratégia, a força mental, a técnica, a tática e competiremos. No futebol tudo é possível, é um jogo de ida e volta e temos as nossas ambições”, concluiu o português.

Abel analisou o duelo | Foto: Cesar Greco

Treino

Abel apostou em posicionamento e as movimentações. Os jogadores disputaram um treino coletivo com dois tempos de 15 minutos.

O treinamento também teve o reforço de inúmeros jovens da categoria Sub-20: Ruan Ribeiro (atacante), Vitor Hugo (atacante), Kaylan (zagueiro), Davi (lateral-direito), Talisca (zagueiro), Danrley (meio-campista), João Pedro (atacante) e Gabriel Costa (atacante).

O meio-campista Matheus Fernandes, que fez sua reestreia pelo Verdão na partida deste sábado (18), comemorou a volta aos gramados.

O jogador de 23 anos tem agora 13 jogos pelo clube – ele não atuava em uma partida oficial desde novembro, pelo Barcelona-ESP. No Palmeiras, o último jogo havia sido em dezembro de 2019, em vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 3 a 1, pelo Brasileirão daquele ano.

“Estou muito feliz de reestrear, ainda mais em uma vitória muito importante para nós no campeonato. Agora é trabalhar forte, continuar treinando, me dedicando ao máximo, que as oportunidades vão aparecer e tenho de estar preparado para desempenhar um bom papel e ajudar o Palmeiras. Por isso voltei, me sinto em casa aqui. Quero recuperar essa alegria e poder ajudar meus companheiros sempre”, disse o camisa 38.

O Palmeiras voltou a treinar na segunda-feira (20), às 16h, na Academia de Futebol.

Galo

O Atlético saiu de uma vitória no último sábado (18), contra o Sport por 3 a 0. Cuca projetou jogo difícil e acredita no desempenho da equipe para próximos confrontos.

O time não divulgou sobre a rotina de treino na segunda (20) | Foto: Pedro Souza / Atlético

"O Sport veio para jogar. Foi 3 a 0, mas eles tiveram dois gols anulados, impedidos, e poderia uma bola ter entrado e mudado o jogo".

O time não divulgou sobre a rotina de treino na segunda (20) e a escalação para a ser usada no confronto que vale vaga na final da competição.

Leia mais:

Atlético- MG dispara na liderança do Brasileirão