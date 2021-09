Atletas mirins de Projeto da PMAM conquistam medalhas de ouro no Judô

A competição contou com a participação de várias academias infantojuvenis de judô da capital amazonense | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM)- Adolescentes integrantes do Projeto Suçuarana, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foram destaque no Campeonato Amazonense de Judô.

Cinco atletas do projeto saíram vitoriosos das disputas e subiram ao pódio para receber medalhas de campeões no torneio, promovido pela Federação de Judô do Amazonas (Fejama), no sábado (18).

Os cinco jovens atletas do Projeto, David Washington, Anabelle Evany, Jadson Lynon, Thaylla Gabriele e Rickson Ryan, foram premiados com medalhas de ouro no campeonato, que foi realizado no Ginásio Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, e contou com a participação de várias academias infantojuvenis de judô da capital amazonense.

| Foto: Divulgação/PMAM

A delegação do Projeto Suçuarana da Polícia Militar ganhou destaque pela aplicação e competência nos embates com os adversários, chamando atenção dos jurados e instrutores presentes no local da disputa.

Segundo o instrutor do Projeto Suçuarana, o cabo PM da 30ª Cicom, D. Alan, as conquistas campeãs dos cinco atletas mirins são o resultado de muita dedicação e seriedade nos treinamentos diários por parte dos integrantes do Projeto.

A delegação do Projeto Suçuarana da Polícia Militar ganhou destaque | Foto: Divulgação PMAM

" Todos os dias, de segunda a sexta, entre as 18h e as 21h, nossos atletas recebem os treinamentos e ensinamentos dentro da filosofia de arte marcial Jiu-jitsu, como ferramenta para prevenir e evitar a violência e drogas entre os adolescentes e jovens da área de alcance da 30ª Cicom " D. Alan, instrutor do Projeto Suçuarana

As medalhas de ouro conquistadas pelos cinco atletas do Projeto Suçuarana no Campeonato Amazonense de Judô são também uma vitória da iniciativa da 30ª Cicom, que busca a descoberta de talentos no jiu-jitsu em Manaus.

O Suçuarana é uma ação filantrópica socioeducacional mantida pelo Comando de Policiamento da Área Leste (CPA Leste) da PMAM, em parceria com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), e realizada pela 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Esportes auxiliam no desenvolvimento infantil; saiba quais