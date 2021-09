Campeonato de Fisiculturismo e Fitness 2021 acontece domingo

| Foto: Kiko Sanches

A Federação Amazonense de Fisiculturismo, Musculação e Fitness (FAFMF) realiza no próximo domingo (26), mais uma edição do Campeonato Amazonense de Fisiculturismo e Fitness 2021, a partir das 17h no Teatro Manauara, localizado na Avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

A competição é chancelada pela Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (IFBB) e deve contar com cerca de 80 atletas nas disputas de 26 categorias.

Para participar da competição o atleta deve estar regularmente federado e confirmar a inscrição na sexta-feira (24) durante a pesagem para o evento que acontecerá a partir das 17h no Da Vinci Hotel, na Avenida Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul.

Segundo o presidente da FAFMF, José Carlos Vieira, a competição, além de premiar com troféus e medalhas do 1º ao 3º lugar de cada categoria, os atletas também podem se classificar para competições a nível nacional. José falou ainda da expectativa sobre o reinicio das atividades após 20 meses sem disputas.

“Após esse longo período sem atividades, esperamos, de forma otimista, receber até 80 atletas, pois diante de todas as dificuldades e incertezas causadas pela pandemia no meio esportivo, esse é um quantitativo muito bom. A realização será em um local seguro para todos os atletas e com estrutura de acordo com as exigências da IFBB, com isso acreditamos que tem tudo para ser um sucesso o retorno das atividades do fisiculturismo amazonense”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Atletas mirins de Projeto da PMAM conquistam medalhas de ouro no Judô

Atletas de Iranduba medalham no 8º Campeonato Amazonense de Jiu-Jítsu