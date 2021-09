Atletas do Amazonas disputam competição em São Luís

Disputa é uma das principais competições regionais do país. | Foto: Tácio Melo/Secom

Manaus (AM) - O trio formado por Pedro Nunes, do lançamento de dardo, e Jefferson Lopes e Miquéias Junior, da corrida, vai a São Luís (MA) para disputal do Troféu Manoel Trajano Norte-Nordeste Loterias Caixa Adulto de Atletismo, que acontece a partir de sexta-feira (24/09) e vai até o domingo (26/09).

Organizada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), a disputa é uma das principais competições regionais do país e, neste ano, conta com a inscrição de 273 atletas de 18 federações estaduais.



Os amazonenses contam com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Pedro Nunes



Quinto lugar no Mundial da Finlândia, campeão pan-americano sub-20, campeão sul-americano sub-20 e sub-18, além de oito títulos nacionais. Esse é o currículo de Pedro Nunes, recentemente convocado pela seleção brasileira para o Campeonato Sul-Americano Sub-23, que acontece no mês de outubro, em Guayaquil, no Equador. “Eu sempre busco o melhor para mim, para o meu estado, para minha cidade. Venho de uma semana intensa de treinos. Vou trazer o resultado, vou trazer a medalha, eu treino para isso”, enfatizou o atleta do lançamento de dardo.

Corrida

Prata nos 400m no Norte Nordeste de 2015, Jefferson conhece o caminho do pódio. Ele disputará as provas do 200m rasos, 400m, além dos revezamentos 4x400m e 4x100m, em sua quarta participação regional. “Uma responsabilidade imensa em estar representando o estado do Amazonas. Meu grande objetivo é o primeiro lugar. A gente voltou a treinar aqui na pista da Vila, que é um local adequado, então a expectativa está boa”, disse o corredor.

Campeão estadual nos 100m e 200m, Miquéias Junior é de Manacapuru e vai para o primeiro Norte Nordeste da carreira. “Minha alegria é imensa. A gente se esforça muito, todos os dias. Meu objetivo é chegar na final, abaixar meu tempo e trazer uma medalha para o Amazonas”, pontuou o atleta.

São Luís

A última edição realizada na capital maranhense foi em 1997, quando o Amazonas foi campeão no masculino e Pernambuco venceu no feminino.

Competição

O Troféu Manoel Trajano Norte-Nordeste Loterias Caixa Adulto de Atletismo será disputado na pista da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), sem a presença de público. A programação completa de provas pode ser consultada no site oficial da CBAt ( cbat.org.br ).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Alison dos Santos é prata na etapa de Zurique da Diamond League

João Victor e Silvana Fernandes conquistam bronze em Tóquio