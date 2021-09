Sargento da PM do Amazonas defende cinturão no Skull Champions 2.0

Manaus - Na disputa mais aguardada da segunda edição do Skull Champions MMA, o sargento da Polícia Militar, Anderson Santos, o “Choque”, se prepara para enfrentar o lutador Jackson Velasco, na defesa de cinturão na categoria Leve. O evento, marcado para o dia 25 de setembro, será realizado na Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Amazonas, localizada na Avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Aos 37 anos, o atleta da equipe SD System, Anderson Choque, está confiante no resultado positivo. “A preparação para esta luta é igual a todas as outras, sempre dando o máximo. A disciplina está comigo desde criança, sou focado no que eu quero e eu quero fazer a melhor luta da noite, e sair com a vitória”, destacou o lutador, que na primeira edição do evento venceu Samuel Xavier por nocaute técnico, no segundo round.

Praticante de lutas há 20 anos, Choque é faixa preta de jiu-jítsu e luta livre, além de praticar MMA, boxe e muay thai. Os treinos fazem parte da rotina do sargento, que compõe o 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

“Estou bastante focado e pretendo nocautear o meu adversário. É uma honra defender esse cinturão, porque eu fui o primeiro a conquistá-lo. Além disso, luto não apenas pela vitória, mas pelo Batalhão de Choque, por minha família, que sempre me apoia, e por todos aqueles que torcem por mim", ressaltou o lutador, que possui um cartel de 14 lutas, sendo 12 vitórias e duas derrotas.

| Foto: Divulgação

Do outro lado está o representante da equipe AJE Velasco, Jackson Velasco, que vem com sede de vitória para esse combate. O atleta, que é faixa preta de luta livre e praticante de boxe e MMA, segue firme na preparação para a disputa. “Além do cardio, que é feito todos os dias, faço boxe pela manhã, com o treinador Ernani Pulga, e à tarde treino MMA, com o mestre Adriano Balby”, explicou.

Disputa - Com 14 lutas, a segunda edição do Skull Champions MMA será chancelada pela Comissão Atlética de Lutas (CAL) e promete impressionar os amantes das artes marciais mistas.





Confira o card do Skull Champions MMA 2.0:

Defesa de cinturão - 70kg

Anderson Choque (SD System/Checkmat) VS Jackson Velasco (AJE Velasco)

- 70kg

Zairo Garcia (ANBC Team) VS Joaquim Polônia (Brotherwood)

- 61 kg

Rodrigo Muralha (Nock Down Team) VS Léo Santos (Centro de Lutas)

- 69kg

Marcelinho Pequeno (Kratos Top Team 99) VS Roberto Belém (ASTT Monteiro)

- 77kg

Lucas Batista (Cosme Júnior Team) VS Diego Passos (OCS Monteiro/The Pride)

- 61 kg

Micael Vasques (X-Union/Amazonas Top Team) VS Derik Almeida (RCT)

- 63 kg (peso combinado)

Yole Santos (CT Carlos Belém) VS Lucielly Garcia ‘Luka’ (North Warriors)

- 93 kg

Maciel Cavalcante (Amazonas Top Team/Jesus Brothers) VS Halen Mendonça (North Warriors)

- 70kg

Alexandre Castro (Amazonas Top Team) VS Ruben Leal (Team Lopes MMA)

- 61 kg

Wesley Xavier (WL Nova União) VS Relione Paixão ‘Tauro’ (CT Gaditas)

- 52kg

Jardel Pellegrini (Black Storm) VS Bruno Brito (Brotherwood)

- 61 kg

Michel Neves (Nock Down Team) VS Gerard Monstrinho (RCT)

- 68kg - Muay Thai

Kezia Safira (Team X-Union) VS Patrícia Oliveira (Team Hayden’s MPBJJ)

- 53kg

Rikelly Souza (Nock Down Team) VS Anne PitBull (North Warriors)





*Com informações da assessoria

Leia mais:

Atletas do Amazonas disputam competição em São Luís

Campeonato de Fisiculturismo e Fitness 2021 acontece domingo