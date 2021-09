Copa “Grande Manaus de Dominó” acontece em outubro no AM

As inscrições irão de 1 a 31 de outubro. | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- A Copa Grande Manaus de Dominó 2021 é a maior competição desportiva aberta deste segundo semestre no Amazonas.

O evento pretende reunir 2.160 duplas, equivalentes a 4.320 jogadores, em jogos que começarão dia 13 de novembro e terminarão dia 21 de dezembro. As inscrições irão de 1 a 31 de outubro.

Na modalidade conhecida por "Dominó Amazonense", porque só é praticada em massa no Amazonas, a Copa Será aberta a jogadores a partir dos 18 anos de idade, em duplas, de todos os gêneros, profissões, graus de escolaridade e classes sociais, com inscrições realizadas exclusivamente pela internet através do próprio site da FAD, ao custo de R$ 100 por dupla.

Veja como participar | Foto: Divulgação

Haverá também uma a taxa de filiação na FAD, será de R$ 20,00 por jogador, com direito a carteira oficial de federado, participação no Ranking de Dominó do Amazonas e outros benefícios.

O evento terá premiação total de R$ 50 mil, sendo:



● R$ 20 mil para a dupla campeã.

● R$ 15 mil para a dupla vice-campeã.

● R$ 10 mil para a dupla terceiro lugar.

● R$ 5 mil para a dupla quarto lugar.

Junto aos prêmios em dinheiro de R$ 20 mil, R$ 15 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, as quatro duplas terão direito aos respectivos troféus, feitos sob encomenda. E todos os jogadores das 8 duplas que chegarem às finais terão direito a um kit com medalha de finalista, camisa e boné oficiais da FAD.

A Copa destina-se à RMM – Região Metropolitana de Manaus, composta pela capital amazonense e pelos municípios de Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves, mas isso não significa que jogadores de outros municípios do entorno da RMM, como Borba, Nova Olinda do Norte e Urucurituba, ou mesmo de lugares mais distantes, não possam participar.

Basta se inscrever e jogar em uma das cidades onde acontecerão as competições, que são Itacoatiara, Manacapuru, Careiro da Várzea e Manaus, nessa mesma ordem.

As eliminatórias serão em 18 torneios com até 120 duplas cada, sendo 2 torneios em Itacoatiara, 2 torneios em Manacapuru, 2 torneios em Careiro da Várzea e 12 torneios em Manaus, com cada torneio classificando 12 duplas para as semifinais.

As semifinais serão em duas competições com 108 duplas cada e classificarão 8 duplas para as finais. Nas finais, as 8 duplas se enfrentarão em rodadas eliminatórias até restarem as quatro duplas que farão as semifinais, sendo que as vencedoras disputarão o primeiro e o segundo lugares, enquanto as perdedoras disputarão o terceiro e o quarto lugares.

*Com informações da assessoria

