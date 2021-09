Manaus FC mantém foco no duelo decisivo contra o Paysandu

Para este cenário se concretizar, uma vitória para o Manaus ou um empate automaticamente tornaria o Tetracampeão Amazonense um dos classificados | Foto: Ismael Monteiro / Manaus FC

Manaus (AM)- O Manaus Futebol Clube segue se preparando com bastante dedicação para o duelo decisivo por uma vaga no quadrangular final da Série C de 2021.

Desde segunda-feira (20), dia em que o Esmeraldino se reapresentou após a partida contra o Ferroviário, os treinos comandados pelo técnico Evaristo Piza têm sido de total foco e concentração.

Após um ponto importante somado dentro de casa, a missão do Manaus FC diante do Paysandu é novamente a classificação.

Para este cenário se concretizar, uma vitória para o Manaus ou um empate automaticamente tornaria o Tetracampeão Amazonense um dos classificados, independentemente dos demais rivais que também brigam por uma vaga, e como destacou o treinador Evaristo Piza, é necessário um espírito de luta até o último minuto.

" A torcida do Manaus pode esperar uma equipe que vai lutar até último minuto, vai competir muito, se doar ao máximo. Essa frustração de não ter vencido os dois últimos jogos, nós vamos buscar apagá-la, e dar essa classificação aos nossos torcedores, ao estado, a diretoria, vamos competir muito pela vaga " Evaristo Piza, treinador

O Manaus FC volta a treinar nesta quinta-feira, seu penúltimo treino em terras amazonenses antes de seu embarque, que será na tarde desta sexta-feira (23). O duelo contra o Paysandu será no sábado, às 15h, com transmissão na DAZN.

*Com informações da assessoria

