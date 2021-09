“Ligeirinho” e Naldo duelam em Manaus no Road Shooto Brasil

Aos 35 anos, Naldo Silva mora atualmente em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos | Foto: Arthur Castro

MANAUS (AM)- Um dos principais atletas de MMA da Região Norte, o roraimense Naldo Silva conta as horas para voltar à terra que o consagrou no esporte.

Dia 21 de outubro, ele será um dos protagonistas do Road Shooto Brasil , em Manaus. Os combates acontecerão na avenida Efigênio Sales, 312, no Parque Dez, zona Centro-Sul da capital amazonense.

Aos 35 anos, Naldo Silva mora atualmente em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, e treina na conceituada Sanford MMA. Ele, que soma 30 vitórias e sete derrotas no currículo, terá pela frente o conterrâneo Weslley Ligeirinho (três derrotas no Sherdog), valendo pela divisão dos leves (até 70 kg).

" Faz cinco anos que moro nos Estados Unidos, onde dou aula e treino com vários atletas renomados do UFC, como os brasileiros Gilbert Durinho e Gregory Rodrigues, e o nigeriano Kamaru Usman, entre outros. É sempre bom lutar em Manaus e estou empolgado em lutar aí, onde comecei e tenho um público que torce por mim e está sempre me acompanhando " Naldo Silva, lutador

Segundo o produtor local do Road Shooto Brasil, Márcio Pontes - primeiro treinador do eterno campeão do povo do UFC, José Aldo Júnior -, a última visita da franquia a Manaus aconteceu em 2013. Naldo Silva estava no card daquela edição, realizada no Studio 5.

“Já lutei no Shooto Brasil na última edição que teve aí e desta vez vai ser um confronto de macuxis (referência a quem nasce em Roraima), mas em Manaus. Estou preparado, estou treinando, estou focado 100% e espero sair com uma vitória, e se for por nocaute melhor ainda, porque é minha especialidade”, afirmou o atleta.

Card

O Road Shooto Brasil Manaus prevê 13 combates de tirar o fôlego. Na luta principal, Robert Pato enfrentará Josemberg, atleta do CT Gaditas, em disputa do peso médio (até 84 kg).

*Com informações da assessoria

